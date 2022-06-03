Відповідне відео Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Fаcebook.
На відео президент разом із командою знаходиться біля свого офісу на Банковій. Поруч із ним голова Офісу президента Андрій Єрмак, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Наша команда – набагато більша. Збройні Сили України – тут. Найголовніше – наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!”, – сказав президент.
- Нагадаємо, що сьогодні минає 100 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Проте російські війська так і не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри влади.
- Російські окупанти знищили 24 тисячі км доріг та три сотні мостів за 100 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
- Станом на початок 100-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, кількість наступальних атак ворога знизилась, однак окупанти продовжують активно обстрілювати і українських воїнів на передовій, і цивільне населення в інших регіонах України.