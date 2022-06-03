Відповідне відео Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Fаcebook.

На відео президент разом із командою знаходиться біля свого офісу на Банковій. Поруч із ним голова Офісу президента Андрій Єрмак, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Наша команда – набагато більша. Збройні Сили України – тут. Найголовніше – наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!”, – сказав президент.