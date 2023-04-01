Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув білоруський доброволець, засновник та командир бойової групи "Vendetta" Данііл Ляшук на псевдо "Моджахед".

Про це йдеться у повідомлені в Telegram-каналі “Моджахеда”.

Громадянин Білорусі, Ляшук пішов добровольцем воювати за Україну після російської окупації Криму у 2014 році. У 2015 році його поранили.

Крім того, Данііл був засновником та командиром бойової групи “Vendetta”. Ляшук хотів отримати українське громадянство, тому друзі та побратими “Моджахеда” просять надати його йому посмертно.

“Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою який воював за Україну”, — пишуть побратими.

За словами волонтера та блогера Ігоря Лаченкова, всім хто знав “Моджахеда” — було відомо, що він був доброю, відважною та щирою людиною з честю.