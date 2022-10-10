Про це повідомили у Снятинській міській раді та брат загиблого, журналіст Андрій Дзиндзя.

Захисник України загинув 5 жовтня під час штурмових дій. Чоловік був 1978 року народження.

У зв’язку з загибеллю військового, голова Снятинської міської ради Анатолій Шумко, Виконавчий комітет міської ради, депутатський корпус, працівники адмінапарату Снятинської міської ради висловили щирі співчуття рідним, близьким та друзям Віталія Дзиндзі.

“У ці дні скорботи важко віднайти слова, які би змогли полегшити душевний біль від втрати рідної Вам людини. Прийміть найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати. Нехай пам’ять про Героя назавжди залишиться у серцях тих, хто знав його. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи”, – наголосили у пресслужбі Снятинської міської ради.