Про це повідомила його кохана Олена Білецька в Facebook.
За її словами, Володимир пішов добровольцем захищати Україну від російської агресії попри те, що його документи у військкоматі загубили.
Олена розповіла, що захисник проводив по найнебезпечніших місцях військових, витягав поранених побратимів з поля бою, варив смачні борщі для всього взводу.
“У вільні секундочки фотографував квіти й мох, через що твої побратими спочатку сторонилися тебе… бо ще ж дивний такий… та й довге волосся у хвіст збирає… Писав оповідки, опікувався приблудними тваринками…” — написала Білецька.
Зауважимо, що раніше Володимир Чорний працював над створенням українського художнього фільму “Памфір” разом із режисером Дмитром Сухолитким-Собчуком. Загибель військового також прокоментували його колеги, висловивши почуття.
“У російсько-українській війні загинув Володимир Чорний — талановитий український митець, художник-декоратор фільму “Памфір”. Все, що ви бачили у кадрі стрічки, було створено також і руками Володимира. Він був абсолютно відданий своїй справі, талановитий, невтомний та люблячий.”, — написали на сторінці “Памфір” в Instagram.
- 9 травня, у Києві попрощалися з українським захисником Данилом Денисевичем на псевдо “Дозор”, який загинув у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.
- 25 квітня на Київщині, у селі Корніївка попрощалися з військовослужбовцем полку “Азов” Єгором Бартошем на псевдо “Ехо”, котрий загинув внаслідок теракту в тимчасово окупованій Оленівці.
- 21 квітня у Києві попрощалися з народним депутатом 8-го скликання Олегом Барною та його командиром Валерієм Дороховим, які разом загинули у бою проти російських окупантів.
- 19 квітня від під час виконання бойового завдання внаслідок мінометної атаки загинув артист Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен.