12 травня стало відомо, що захищаючи Україну від російських окупантів 9 травня загинув український художник Володимир Чорний. Раніше він працював над декораціями для фільму "Памфір".

Про це повідомила його кохана Олена Білецька в Facebook.

За її словами, Володимир пішов добровольцем захищати Україну від російської агресії попри те, що його документи у військкоматі загубили.

Олена розповіла, що захисник проводив по найнебезпечніших місцях військових, витягав поранених побратимів з поля бою, варив смачні борщі для всього взводу.

“У вільні секундочки фотографував квіти й мох, через що твої побратими спочатку сторонилися тебе… бо ще ж дивний такий… та й довге волосся у хвіст збирає… Писав оповідки, опікувався приблудними тваринками…” — написала Білецька.

Зауважимо, що раніше Володимир Чорний працював над створенням українського художнього фільму “Памфір” разом із режисером Дмитром Сухолитким-Собчуком. Загибель військового також прокоментували його колеги, висловивши почуття.

“У російсько-українській війні загинув Володимир Чорний — талановитий український митець, художник-декоратор фільму “Памфір”. Все, що ви бачили у кадрі стрічки, було створено також і руками Володимира. Він був абсолютно відданий своїй справі, талановитий, невтомний та люблячий.”, — написали на сторінці “Памфір” в Instagram.