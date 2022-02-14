Про це заявив речник польського уряду Петр Мюллер, повідомляє польський інформаційний телеканал Polsatnews.
За словами Мюллера, Україна, захищена від нападу Росії, – це безпечна Польща. Він додав, що саме тому Польща спільно із багатьма союзниками прийняли рішення підтримати Україну, зокрема й озброєнням.
Окрім цього, речник польського уряду також відповів на запитання щодо вивезення дипломатів з України – Мюллер сказав, що
“На даний час відповідне рішення не ухвалювали. В Україні перебуває багато громадян Польщі, тож диппредставництва відіграють важливу роль”, – зазначив Мюллер.
Мюллера також запитали про листи, в яких воєводи просили чиновників місцевих органів влади надати перелік місць розміщення для можливих біженців з України. Він зауважив, що у цій ситуації у Польщі мають розглянути різні сценарії.
“Якщо здійсниться найнегативніший сценарій, потрібно враховувати переміщення людей з України. Наразі ми роглядаємо практичні можливості окремих органів місцевого самоврядування”, – резюмував речник польського уряду.
- Нагадаємо, колишній Президент Польщі Лех Валенса переконаний у необхідності мобілізації усього світу, аби не допустити нового нападу Російської Федерації на Україну. Він також закликав атакувати Москву у разі ескалації збройного конфлікту на українському кордоні.
- Раніше віцепрем’єр Польщі з питань безпеки, голова партії “Право і Справедливість” Ярослав Качинський заявив, що найрішучіша позиція Заходу в умовах агресії Російської Федерації зменшить імовірність війни.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки суверенітету України. Політик визнав, що політика ігнорування проблеми, за історичним досвідом, завершується погано для Європи.
- Також повідомлялось, що уряд Польщі схвалив рішення щодо постачання сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun для Збройних Сил України на тлі можливого нападу РФ.
- Окрім цього, воєнна допомога від Польщі окрім переносних зенітних ракетних комплексів Piorun також міститиме 60-мм легкі піхотні міномети LMP-2017 та, можливо, 40-мм ручні револьверні гранатомети RPG-40.
- Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що певен у тому, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною Європа може опинитися у війні.