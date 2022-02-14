Уряд Польщі максимально зосереджений на шляхах розв'язання проблеми збройної агресії Російської Федерації, оскільки захищена Україна – це безпека усієї Польщі.

Про це заявив речник польського уряду Петр Мюллер, повідомляє польський інформаційний телеканал Polsatnews.

За словами Мюллера, Україна, захищена від нападу Росії, – це безпечна Польща. Він додав, що саме тому Польща спільно із багатьма союзниками прийняли рішення підтримати Україну, зокрема й озброєнням.

Окрім цього, речник польського уряду також відповів на запитання щодо вивезення дипломатів з України – Мюллер сказав, що

“На даний час відповідне рішення не ухвалювали. В Україні перебуває багато громадян Польщі, тож диппредставництва відіграють важливу роль”, – зазначив Мюллер.

Мюллера також запитали про листи, в яких воєводи просили чиновників місцевих органів влади надати перелік місць розміщення для можливих біженців з України. Він зауважив, що у цій ситуації у Польщі мають розглянути різні сценарії.