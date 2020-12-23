При розмові та кашлі захисні маски здатні блокувати 99,9% великих крапель, які можуть містити коронавірус Sars-CoV-2.

Про це йдеться у результатах лабораторного експерименту, який група вчених проводила на манекенах та з людьми.

Так, експеримент показав, що на жінку, яка стоїть на відстані 2 метрів від чоловіка без маски, що кашляє, потрапляє у 10 тисяч разів більше великих крапель, ніж у разі використання ним маски.

“Більше немає жодних сумнівів в тому, що маски для обличчя можуть значно зменшити розсіювання потенційно заражених вірусом крапель”, – сказав старший автор дослідження Ігнаціо Марія Віола, експерт з прикладної гідродинаміки в Школі інженерії Единбурзького університету.

Зауважимо, що вчені зосередили свою увагу на великих частинках крапель розміром 170 мікронів. Науково доведено, що коронавірус переважно передається шляхом потрапляння великих крапель в організм людини.

“Якщо ви носите маску, ви значно зменшуєте ризик передачі вірусу – до 10 разів. Стосовно більших крапель, які ми вимірювали, йдеться про зниження ризику на 99,9%”, – сказав Марія Віола.

Експерти Інституту метрик та оцінки стану здоров’я зазначили, що у разі дотримання маскового режиму у США за чотири місяці можна врятувати понад 55 000 життів.

За їхніми підрахунками, універсальне носіння масок зменшить кількість загиблих у світі на 400 000 за чотири місяці – з 2,9 до 2,5 мільйонів.