Про це йдеться у результатах лабораторного експерименту, який група вчених проводила на манекенах та з людьми.
Так, експеримент показав, що на жінку, яка стоїть на відстані 2 метрів від чоловіка без маски, що кашляє, потрапляє у 10 тисяч разів більше великих крапель, ніж у разі використання ним маски.
“Більше немає жодних сумнівів в тому, що маски для обличчя можуть значно зменшити розсіювання потенційно заражених вірусом крапель”, – сказав старший автор дослідження Ігнаціо Марія Віола, експерт з прикладної гідродинаміки в Школі інженерії Единбурзького університету.
Зауважимо, що вчені зосередили свою увагу на великих частинках крапель розміром 170 мікронів. Науково доведено, що коронавірус переважно передається шляхом потрапляння великих крапель в організм людини.
“Якщо ви носите маску, ви значно зменшуєте ризик передачі вірусу – до 10 разів. Стосовно більших крапель, які ми вимірювали, йдеться про зниження ризику на 99,9%”, – сказав Марія Віола.
Експерти Інституту метрик та оцінки стану здоров’я зазначили, що у разі дотримання маскового режиму у США за чотири місяці можна врятувати понад 55 000 життів.
За їхніми підрахунками, універсальне носіння масок зменшить кількість загиблих у світі на 400 000 за чотири місяці – з 2,9 до 2,5 мільйонів.
- Раніше вчені заявили, що новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.