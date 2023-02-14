Більше ніж через три роки після появи COVID-19, і незважаючи на спалахи грипу, які щорічно вбивають тисячі людей, досі немає остаточних доказів того, наскільки — і чи — носіння масок уповільнює передачу респіраторних вірусних інфекцій.

Про це сповіщає Bloomberg.

Понад дюжини експертів переглянули 78 досліджень (деякі датувалися минулими роками), в яких взяли участь близько півмільйона людей з усього світу, щоб з’ясувати, чи можуть захисні маски допомогти контролювати збудники хвороби.

Дослідники прийшли до висновку, що носіння медичної маски, “ймовірно, мало або взагалі не впливає” на такі вірусні інфекції, як грип або COVID-19. Навіть можливе обмеження результатів медичних працівників або перевірка більш складних масок, таких як N95, не виявили явних відмінностей для респіраторних патогенів загалом.

Зазначено, що майже у всьому світі перестали вимагати носіння масок для контролю COVID-19, хоча закривати рот і ніс є обов’язковим у деяких місцях, як-от громадський транспорт і медичні заклади. Помітним винятком є Гонконг, де їх потрібно носити завжди, навіть на вулиці.

Наголошено, що висновки дослідження не є остаточними. Деякі експерименти, включені в огляд, проводилися до пандемії, коли передача та циркуляція вірусів не були такими інтенсивними. Інші дослідження показують, що маски можуть значно знизити рівень передачі COVID-19, особливо в тісних приміщеннях.

Експерти в галузі охорони здоров’я продовжують радити людям, особливо тим, хто входить до групи високого ризику, носити маски, щоб захистити себе.