Британські дослідники з Кардіффського університету виявили, що люди мають кращий вигляд, якщо захисна маска затуляє нижню частину обличчя.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

Доктор Майкл Льюїс, викладач школи психології Кардіффського університету та експерт з облич, зазначив, що дослідження, проведене до пандемії, показало, що медичні маски знижують привабливість, оскільки асоціюються з хворобою. Вчені вирішили перевірити чи змінилося це відтоді, як маски стали для багатьох звичним атрибутом.

Першу частину дослідження провели в лютому 2021 року, коли населення Великої Британії за певних обставин звикло носити маски. Тоді 43 жінки попросили оцінити від 1 до 10 привабливість чоловічих облич на світлинах. Частина чоловіків на зображеннях були без маски, решта надягли звичайну тканинну маску. Також жінкам показали світлини чоловіків з синьою медичною маскою, а ще зі звичайною чорною книгою, що закривала нижню частину обличчя.

Учасниці зазначили, що ті, хто носив тканинні маски, були значно привабливішими, ніж у яких немає масок або чиї обличчя частково затулені книгою. Однак, найпривабливішими назвали чоловіків у хірургічних масках.

Пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо людей, які носять маски. Коли ми бачимо, що хтось носить маску, ми більше не думаємо, що “у цієї людини хвороба, мені потрібно триматися якомога далі”, — ствердив Майкл Льюїс.

Льюїс припустив, що маски роблять людей привабливішими, оскільки спрямовують увагу одразу на очі.

Також вчені провели друге дослідження, в якому група чоловіків дивилися на жінок. Його ще не опубліковано, але Льюїс запевнив, що в цілому результати однакові.

Результати першого дослідження опублікували в журналі Cognitive Research: Principles and Implications.