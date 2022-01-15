Про це повідомило британське видання The Guardian.
Доктор Майкл Льюїс, викладач школи психології Кардіффського університету та експерт з облич, зазначив, що дослідження, проведене до пандемії, показало, що медичні маски знижують привабливість, оскільки асоціюються з хворобою. Вчені вирішили перевірити чи змінилося це відтоді, як маски стали для багатьох звичним атрибутом.
Першу частину дослідження провели в лютому 2021 року, коли населення Великої Британії за певних обставин звикло носити маски. Тоді 43 жінки попросили оцінити від 1 до 10 привабливість чоловічих облич на світлинах. Частина чоловіків на зображеннях були без маски, решта надягли звичайну тканинну маску. Також жінкам показали світлини чоловіків з синьою медичною маскою, а ще зі звичайною чорною книгою, що закривала нижню частину обличчя.
Учасниці зазначили, що ті, хто носив тканинні маски, були значно привабливішими, ніж у яких немає масок або чиї обличчя частково затулені книгою. Однак, найпривабливішими назвали чоловіків у хірургічних масках.
Пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо людей, які носять маски. Коли ми бачимо, що хтось носить маску, ми більше не думаємо, що “у цієї людини хвороба, мені потрібно триматися якомога далі”, — ствердив Майкл Льюїс.
Льюїс припустив, що маски роблять людей привабливішими, оскільки спрямовують увагу одразу на очі.
Також вчені провели друге дослідження, в якому група чоловіків дивилися на жінок. Його ще не опубліковано, але Льюїс запевнив, що в цілому результати однакові.
Результати першого дослідження опублікували в журналі Cognitive Research: Principles and Implications.
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