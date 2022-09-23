Про це він написав у своєму Instagram, опублікувавши допис з написом “
Якщо Коли ми повернемось”.
“Фраза, яку ми постійно виправляли в розмовах одне з одним в полоні. Дякую всім за привітання, за слова підтримки. За чотири місяці я завжди був впевнений, що українці про нас не забувають і кричать на весь світ, навіть без зв‘язку і новин відчувалась підтримка найсміливішого, найкращого народу у світі”, — сказав Козацький.
За його словами, він щасливий, що нарешті може обійняти своїх рідних: “Дякую всім, хто зробив цей обмін можливим”.
“Орест” додав, що найболючіше, що багато побратимів вже ніколи не побачать своїх сімей після російського теракту в Оленівці. Він наголосив, що українці мають, однак докладати зусиль, щоби ті хто там залишився, повернулися додому найближчим часом,
“Тільки тоді я буду щасливий повною мірою. Я вдома — в Україні! Продовжуємо боротьбу далі”, — зазначив Козацький.
- Михайло Діанов, який боронив Маріуполь, поранивши руку, не отримав належної допомоги у полоні після виходу з “Азовсталі”. Військовому необхідна операція. Наразі йому не вистачає 4 сантиметри кістки в руці.
- 21 вересня відбувся масштабний обмін військовополонених між Україною та Росією. 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому. Однак серед них не було бійця “Азова” Вадима Китара. Він, як і сотні інших захисників “Азовсталі”, продовжує перебувати у полоні російських окупантів.
- 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі, розповіла 21-річна Анастасія Бугера.