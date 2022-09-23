Про це він написав у своєму Instagram, опублікувавши допис з написом “ Якщо Коли ми повернемось”.

“Фраза, яку ми постійно виправляли в розмовах одне з одним в полоні. Дякую всім за привітання, за слова підтримки. За чотири місяці я завжди був впевнений, що українці про нас не забувають і кричать на весь світ, навіть без зв‘язку і новин відчувалась підтримка найсміливішого, найкращого народу у світі”, — сказав Козацький.

За його словами, він щасливий, що нарешті може обійняти своїх рідних: “Дякую всім, хто зробив цей обмін можливим”.

“Орест” додав, що найболючіше, що багато побратимів вже ніколи не побачать своїх сімей після російського теракту в Оленівці. Він наголосив, що українці мають, однак докладати зусиль, щоби ті хто там залишився, повернулися додому найближчим часом,

“Тільки тоді я буду щасливий повною мірою. Я вдома — в Україні! Продовжуємо боротьбу далі”, — зазначив Козацький.