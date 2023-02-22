Делегація Координаційного штабу взяла участь у засіданні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, де на світовому рівні було підняте питання порушень Росією прав військовополонених.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України, а також голова “Асоціації родин захисників “Азовсталі” Катерина Прокопенко в Instagram.

Повідомляється, що Україна представила докази порушень державою-агресоркою міжнародного гуманітарного права в ООН. Українську делегацію очолював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначено, що виступили звільнені з російського полону захисники Маріуполя Ілля Самойленко та Артем Дибленко, представники громадських організацій родичів полонених захисників України, правозахисники. Кожен із промовців з трибуни ООН розповів про факти “брутального, принизливого та злочинного поводження” з українцями в російському полоні.

“86 днів оборони Маріуполя у тотальній ізоляції”, – Ілля Самойленко нагадав світу про важливість притягнення Росії до відповідальності за всі вчинені нею дії.

Також додається, що Ігор Сибіга, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, розповів про роботу штабу та навів перелік порушень ворогом базових норм міжнародного гуманітарного права.

За його словами, у поводженні з українськими бранцями Росія нехтує правами на життя, не надає полоненим медичну допомогу та харчі у достатньому обсязі, забороняє зв’язуватись з рідними та близькими, продовжує утримувати некомбатантів, які мають бути звільнені без жодних умов.

“Три тисячі годин російського пекла”, – так описав власну історію перебування в полоні держави-агресора захисник “Азовсталі” Артем Дибленко.

Крім того, Наталія Гусак, яка представляла “Асоціацію родин військовополонених”, закликала ООН застосувати свій вплив і авторитет, аби змусити Росію виконувати міжнародне гуманітарне право, а також докласти зусиль у боротьбі за порятунок та звільнення цивільних та військових українців.