Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України, а також голова “Асоціації родин захисників “Азовсталі” Катерина Прокопенко в Instagram.
Повідомляється, що Україна представила докази порушень державою-агресоркою міжнародного гуманітарного права в ООН. Українську делегацію очолював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зазначено, що виступили звільнені з російського полону захисники Маріуполя Ілля Самойленко та Артем Дибленко, представники громадських організацій родичів полонених захисників України, правозахисники. Кожен із промовців з трибуни ООН розповів про факти “брутального, принизливого та злочинного поводження” з українцями в російському полоні.
“86 днів оборони Маріуполя у тотальній ізоляції”, – Ілля Самойленко нагадав світу про важливість притягнення Росії до відповідальності за всі вчинені нею дії.
Також додається, що Ігор Сибіга, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, розповів про роботу штабу та навів перелік порушень ворогом базових норм міжнародного гуманітарного права.
За його словами, у поводженні з українськими бранцями Росія нехтує правами на життя, не надає полоненим медичну допомогу та харчі у достатньому обсязі, забороняє зв’язуватись з рідними та близькими, продовжує утримувати некомбатантів, які мають бути звільнені без жодних умов.
“Три тисячі годин російського пекла”, – так описав власну історію перебування в полоні держави-агресора захисник “Азовсталі” Артем Дибленко.
Крім того, Наталія Гусак, яка представляла “Асоціацію родин військовополонених”, закликала ООН застосувати свій вплив і авторитет, аби змусити Росію виконувати міжнародне гуманітарне право, а також докласти зусиль у боротьбі за порятунок та звільнення цивільних та військових українців.
- Національне інформаційне бюро проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні, відтак станом на сьогодні загалом по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.
- Асоціація родин захисників “Азовсталі” закликає лідерів вільного світу, міжнародні організації та всіх, чий голос може бути почутим, сприяти поверненню жінок-захисниць із російського полону.
- Родичі захисників “Азовсталі” виставили на благодійний аукціон картину з підписом парамедикині Катерини Поліщук на псевдо “Пташка”.
- Катерина Прокопенко та Ілля Самойленко нагадали про полонених героїв “Азовсталі” під час допрем’єрного показу нового фільму Бернара-Анрі Леві під назвою “Слава Україні”.