Про це сповіщає пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Фото: t.me/mariupolrada

Повідомляється, що за велику любов до чотирилапих посмертно Олексій Кісілішин потрапив до списку 20 зоозахисників України, яких 2-го лютого було нагороджено першою Всеукраїнською зоозахисною премією. Премію за героя отримали його батьки.

Фото: instagram.com/azovstalfamilies

Зазначено, що Олексій Кісілішин на псевдо “Лев” був бійцем полку “Азов” та захисником Маріуполя, життя якого забрав страшний теракт, вчинений росіянами в Оленівці у ніч на 29 липня 2022 року.

“Олексій, зоолог та серпентолог за освітою, був знаним зоозахисником та ветеринаром Маріуполя – у своєму рідному місті він відкрив притулок для собак, лисиць, павуків, пітонів, неодноразово рятував життя тварин, зокрема під час боїв за Маріуполь”, – коментують у пресслужбі.

Також додається, що 3-го лютого “Лева” з почестями поховали на Байковому цвинтарі у Києві. За словами родичів, сильніше за тварин, Олексій любив лише Україну та Маріуполь. Усі тварини Олексія, у тому числі три собаки породи кане-корсо загинули.

Фото: t.me/mariupolrada

Перебуваючи вже на “Азовсталі”, коли було мало їжі, під вибухи авіабомб він вилазив у місто і рятував тварин. “У нього була мрія – створити великий центр захисту та притулку для тварин. Сподіваюся, що після звільнення Маріуполя так і буде”, – поділилася мати героя Ганна Кісілішина.