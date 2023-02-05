Про це сповіщає пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Повідомляється, що за велику любов до чотирилапих посмертно Олексій Кісілішин потрапив до списку 20 зоозахисників України, яких 2-го лютого було нагороджено першою Всеукраїнською зоозахисною премією. Премію за героя отримали його батьки.

Зазначено, що Олексій Кісілішин на псевдо “Лев” був бійцем полку “Азов” та захисником Маріуполя, життя якого забрав страшний теракт, вчинений росіянами в Оленівці у ніч на 29 липня 2022 року.

“Олексій, зоолог та серпентолог за освітою, був знаним зоозахисником та ветеринаром Маріуполя – у своєму рідному місті він відкрив притулок для собак, лисиць, павуків, пітонів, неодноразово рятував життя тварин, зокрема під час боїв за Маріуполь”, – коментують у пресслужбі.

Також додається, що 3-го лютого “Лева” з почестями поховали на Байковому цвинтарі у Києві. За словами родичів, сильніше за тварин, Олексій любив лише Україну та Маріуполь. Усі тварини Олексія, у тому числі три собаки породи кане-корсо загинули.

Перебуваючи вже на “Азовсталі”, коли було мало їжі, під вибухи авіабомб він вилазив у місто і рятував тварин. “У нього була мрія – створити великий центр захисту та притулку для тварин. Сподіваюся, що після звільнення Маріуполя так і буде”, – поділилася мати героя Ганна Кісілішина.