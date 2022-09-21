Про це інформують #Букви.

Ілля Самойленко – офіцер управління розвідки, боєць полку “Азов”, який разом із побратимами потрапив у полон, вийшовши з оточеного заводу “Азовсталь”.

З 2015 року, у 21 рік, Самойленко розпочав військову службу в зоні АТО/ООС в складі полку “Азов”. Став заступником командира взводу.

У 2017 році Ілля підірвався на власній міні. Коли він ставив розтяжку, почалася атака — і поряд вибухнув ворожий снаряд. Запальний пристрій у руці бійця розірвався, пошкодив ліву руку, ногу, шию, обличчя й око. Попри такі серйозні ушкодження він сам надав собі домедичну допомогу, перемістився у безпечне місце, а згодом керував своєю евакуацією.

Як раніше розповіла #Буквам мати Іллі, з дитинства (десь з 10 років) він з молодшим братом цікавився військовою історією. Вже у дорослому віці, з початком війни у 2014 році, з кількома друзями навчався тактичній медицині, військовій справі при благодійному фонді, який займався підготовкою медичного персоналу для передової. Потім ходили до тренувального табору “Азова”. Там навчилися добре стріляти. Рік провчився в університеті, і після цього все-таки вирішив піти на війну. Отримав поранення – і певний час проходив реабілітацію. Але потім знову повернувся на війну, долаючи незручності, спричинені травмою.

Ілля Самойленко повернувся зі служби за пів року до початку широкомасштабного вторгнення та почав будувати бізнес.

“Але коли “Азов” почав готуватися до повномасштабного вторгнення, я так розумію, що Іллю покликали, і 19-20 числа він поїхав до Маріуполя, і там залишився”, – розповіла мати Іллі.