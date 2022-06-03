Про це повідомляє польське видання Press.

Нині Дмитро разом з іншими захисниками Маріуполя перебуває в полоні. Раніше він написав у Twitter, що залишить знімки у найкращій якості та закликав відправити їх на журналістські премії та фотоконкурси.

“До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії й фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі”, — зазначив військовий.

Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя. pic.twitter.com/uPa7bKyP1B — Орест (@Kozatsky_D) May 20, 2022

За словами голови фундації Grand Press Вероніки Міровської, у Польщі вірять, що Дмитро отримає нагороду особисто під час конкурсу наступного року.

Фотографією року за версією премії Grand Press Photo 2022 стала фотографія Войцєха Гжендзінського з видання The Washington Post. На ній зображена українка Ірина Манюкіна, яка грає на фортепіано в розбомбленій росіянами квартирі в Білій Церкві.