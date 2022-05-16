Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Утримуючи позиції на “Азовсталі”, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС”, – зазначила Маляр.
Раніше інформаційне агентство Reuters повідомило, що 16 травня близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців, виїхали з території заводу “Азовсталь” у Маріуполі. У матеріалі зазначили, що не вдалось встановити скільки людей було на борту. За оцінками, на території величезного заводу перебуває близько 600 бійців, зокрема й десятки поранених.
Пізніше командир полку “Азов” Денис Прокопенко заявив, що “з метою збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу”.
Він нагадав, що захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.
Своєю чергою, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення за підсумками 16 травня та зазначив, що завдяки спільним зусиллям, Україна має надію на порятунок наших захисників.
“Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина”, – наголосив президент.
- Нагадаємо, у Стамбулі (Туреччина) дружини та матері захисників Маріуполя, заблокованих на металургійному заводі “Азовсталь”, провели пресконференцію. Вони просили президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана залучити до порятунку захисників “Азовсталі” лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
- Українські захисники на оточеній території заводу “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, попри відсутність води та їжі, із мізерними запасами ліків, продовжують оборонятись від російських військ. Водночас медики наголошують, що умови, в яких перебувають бійці, — критичні, проте військові все ще сповнені надії.
- Раніше боєць з полку “Азов” Давид Хімік закликав українців продовжувати інформаційну роботу. Він наголосив що захисники тримають оборону, проте мріють побачити свої родини чи створити власні сім’ї, а також добре поїсти.
- Також за дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з “Азовсталі” в обмін на полонених росіян.
- Дружини бійців Маріуполя закликали звільнити захисників “Азовсталі”. Вони наголосили, що треба вивезти не тільки важкопоранених, а й домогтися звільнення шляхом “екстракції” всього гарнізону.