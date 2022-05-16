Вищим військовим командуванням віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

16 травня розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у тимчасово окупований Новоазовськ. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до тимчасово окупованої Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. У Генштабі зауважили, що заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території “Азовсталі”, тривають. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що захисники Маріуполя – герої нашого часу. Це окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя. “Утримуючи позиції на “Азовсталі”, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС”, – зазначила Маляр.

Раніше інформаційне агентство Reuters повідомило, що 16 травня близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців, виїхали з території заводу “Азовсталь” у Маріуполі. У матеріалі зазначили, що не вдалось встановити скільки людей було на борту. За оцінками, на території величезного заводу перебуває близько 600 бійців, зокрема й десятки поранених.

Пізніше командир полку “Азов” Денис Прокопенко заявив, що “з метою збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу”.

Він нагадав, що захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення за підсумками 16 травня та зазначив, що завдяки спільним зусиллям, Україна має надію на порятунок наших захисників.