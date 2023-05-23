Джерело: Оперативне командування “Захід”.
“У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду”, — йдеться в повідомленні.
“Мольфарами” у командуванні “Захід” назвали артилеристів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Зауважимо, що наразі не уточнюється де та коли українські військові знищили установку. Однак, на відеозаписі видно, як після удару від установки відбігають люди.
Станом на 23 травня воїни ЗСУ ліквідували понад 204 тисячі російських окупантів, з яких — 480 протягом останньої доби. Також росіяни втратили 3 318 артилерійських систем, 565 РСЗВ та 327 засобів ППО.
- 22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.
- За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 7 житлових будинків, є поранені та один загиблий серед мирних мешканців.
- Протягом минулої доби, 22 травня, відбулось понад 30 бойових зіткнень на Лиманському, Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.