Джерело: Оперативне командування “Захід”.

“У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду”, — йдеться в повідомленні.

“Мольфарами” у командуванні “Захід” назвали артилеристів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Зауважимо, що наразі не уточнюється де та коли українські військові знищили установку. Однак, на відеозаписі видно, як після удару від установки відбігають люди.

Станом на 23 травня воїни ЗСУ ліквідували понад 204 тисячі російських окупантів, з яких — 480 протягом останньої доби. Також росіяни втратили 3 318 артилерійських систем, 565 РСЗВ та 327 засобів ППО.