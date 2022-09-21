Захисницю Маріуполя Катерину Поліщук «Пташку» звільнили з російського полону

Про це повідомляє нардеп Юрій Мисягін.
Через 4 місяці після полону, в який вона потрапила після того, як вийшла з території заводу “Азовсталь” у заблокованому Маріуполі з іншими військовослужбовцями, Катерина Поліщук повернулася до України.
Катерина не була військовослужбовицею та не укладала контракту на службу, а пішла воювати добровільно. “Пташка” вміє надавати лікарську допомогу в екстремальних ситуаціях.
На початку Катерина перебувала в іншому місці на території Донецької області. На Сході країни вона пробула майже рік, а опинилася в Маріуполя з початком повномасштабної війни.
“Як парамедик допомагала тамтешнім людям. У тому пеклі рятувала цивільних, військових…” — розповіла мати “Пташки”.
- Нагадаємо, вночі 5 травня на своїй сторінці у Facebook захисник Маріуполя під іменем Nik Mark опублікував відео, яка у підземеллях “Азовсталі” – третього металургійного підприємства України, бійці гуртом виконують повстанські пісні “Зродились ми великої години” та “Батько наш Бандера”. Зокрема заспівує композиції захисниця Катерина – 21-річна дівчина.
- Дружина одного з захисників Маріуполя, які вийшли з “Азовсталі”, заявила про телефонні погрозиз боку росіян.
- РФ почала процедуру передачі Україні тіл бійців, котрі загинули на заводі “Азовсталь” під час оборони заблокованого Маріуполя. Десятки загиблих привезли до Києва для експертизи ДНК.
- Третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці.