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Захисницю Маріуполя Катерину Поліщук «Пташку» звільнили з російського полону

21-річна медикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" звільнена з полону разом з іншими побратимами із "Азовсталі".

Середа, 21 вересня 2022, 23:03
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Фото: оперативний ЗСУ

Про це повідомляє нардеп Юрій Мисягін.

Через 4 місяці після полону, в який вона потрапила після того, як вийшла з території заводу “Азовсталь” у заблокованому Маріуполі з іншими військовослужбовцями, Катерина Поліщук повернулася до України.

Катерина не була військовослужбовицею та не укладала контракту на службу, а пішла воювати добровільно. “Пташка” вміє надавати лікарську допомогу в екстремальних ситуаціях.

На початку Катерина перебувала в іншому місці на території Донецької об­ласті. На Сході країни вона пробула майже рік, а опинилася в Маріуполя з початком повномасш­табної війни.

“Як парамедик допомагала тамтешнім людям. У тому пеклі рятувала цивільних, військових…” — розповіла мати “Пташки”.

Теги: війна, Азовсталь, Катерина Поліщук, Маріуполь, Пташка, російсько-українська війна, Юрій Мисягін

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