Сьогодні, 24 січня, під час неанонсованого візиту президента Фінляндії Саулі Нііністьо в Україну Володимир Зеленський провів переговори з очільником держави.

Про це повідомив Володимир Зеленський в Telegram.

“Провели з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо дуже плідні, докладні й перспективні переговори”, – заявляє Зеленський.

За його словами, були обговорені оборонна співпраця, захист української енергетики, взаємодія в європейських структурах, питання регіональної безпеки, українська формула миру й інші питання, від яких прямо залежить безпека України і Фінляндії та всієї Європи.

Також президент України подякував Фінляндії за “незмінну та принципову підтримку наших оборонних зусиль, санкційний тиск на Росію, міжнародну активность, яка спрямована на притягнення Росії до відповідальності за терор”.