Про це йдеться у спільній заяві органів влади з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів.
“В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти “зраду” та розхитати українське суспільство”, – йдеться у повідомленні СБУ.
Також зазначається, що на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль.
Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України у межах відповідних кримінальних проваджень.
Так, мова йде про низку каналів: Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.
“Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує Росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України”, – наголосили у СБУ.
Також у повідомленні зауважили, що низка цих каналів замовляє рекламу в українських ЗМІ у соціальних мережах. Тому власникам українських видань та редакторам необхідно звернути увагу на те, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства.
Заяву підписали: Служба безпеки України, Рада національної безпеки і оборони України, МВС України, Міністерство оборони України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз відключить російські канали – Rossiya24, TV center International, RTR Planeta. Таке рішення узгодили міністри Євросоюзу в межах шостого пакета санкцій.
- Окрім цього, на вимогу СБУ було заблоковано майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше як 15 млн підписників.
- Також нещодавно Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення зафіксувала та припинила ретрансляцію російських телеканалів у готелі “Вілла Алеся” у селищі міського типу Східниці Львівської області.