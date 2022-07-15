В Україні оприлюднили перелік проросійських телеграм-каналів, які поширюють пропаганду та якими керує Росія.

Про це йдеться у спільній заяві органів влади з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів.

“В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти “зраду” та розхитати українське суспільство”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Також зазначається, що на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль.

Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України у межах відповідних кримінальних проваджень.

Так, мова йде про низку каналів: Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.

“Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує Росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України”, – наголосили у СБУ.

Також у повідомленні зауважили, що низка цих каналів замовляє рекламу в українських ЗМІ у соціальних мережах. Тому власникам українських видань та редакторам необхідно звернути увагу на те, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства.

Заяву підписали: Служба безпеки України, Рада національної безпеки і оборони України, МВС України, Міністерство оборони України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.