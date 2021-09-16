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Захист після вакцинації Moderna поступово слабшає, бустерна доза може його зміцнити

Компанія Moderna Inc провела масштабне дослідження, під час якого перевірила захист своєї COVID-вакцини й доцільність введення так званої бустерної (третьої) дози. Вчені виявили, що захист, який надає препарат, з часом слабшає.

Четвер, 16 вересня 2021, 13:38

Про це повідомив президент Moderna Стівен Хоге, інформує міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що компанія провела аналіз, у якому порівняла ефективність своєї вакцини у більш ніж 14 тисяч добровольців, вакцинованих в період з липня по жовтень 2020 року.

Найвищий рівень інфікування виявлено серед людей, вакцинованих приблизно 13 місяців тому, в порівнянні з тими, хто був вакцинований приблизно 8 місяців тому. Наголошується, що дослідження проводили у липні-серпні, коли переважним штамом була Delta.

За результатами дослідження, з липня по серпень було зафіксовано 88 випадків COVID-19 серед тих, хто отримав два щеплення пізніше, в порівнянні зі 162 випадками серед тих, хто щепився торік. При цьому лише 19 випадків були визнані серйозними. Це, кажуть дослідники, є ключовим критерієм оцінки ослаблення захисту. 

Президент Moderna зазначив, що існує тенденція до зменшення кількості важких випадків серед тих, хто вакцинувався нещодавно, але результати не були статистично значущими.

Однак Хоге наголосив, що це тільки одна оцінка. Він прогнозує, що з наближенням осінньо-зимового періоду очікуваний вплив ослаблення імунітету становитиме 600 тисяч додаткових випадків COVID-19.

При цьому він не взявся прогнозувати, скільки випадків матимуть важкий перебіг хвороби, але сказав, що дехто потребуватиме госпіталізації.

У компанії кажуть, що бустерна вакцина може збільшувати нейтралізувальні антитіла до рівнів навіть вищих, ніж після другої дози.

Водночас Reuters пише, що дані цього дослідження контрастують з даними кількох нещодавніх досліджень, які показали, що захист вакцини Moderna триває довше, ніж вакцини Pfizer. Як зазначають вчені, ця різниця може бути пов’язана з більшою дозою мРНК Moderna і трохи більш тривалим інтервалом між першим і другим щепленнями.

Довідка. Вакцина Spikeva – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna. Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

  • Раніше фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 була ефективна приблизно на 93% через шість місяців після введення другої дози.
Теги: COVID-вакцина, Moderna, бустерна доза

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