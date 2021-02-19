Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що світ має протистояти спробам Росії послабити Європейський союз та НАТО. Саме тому для Європи та США важливо підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це він заявив під час промови на Мюнхенській безпековій конференції.

Байден наголосив, що Росія намагається підірвати основні інституції ЄС та США, “використовуючи корупцію, як зброю”.

“Путін хоче послабити європейський проєкт і союз НАТО, він хоче підірвати трансатлантичну єдність. Тому що Кремлеві значно простіше атакувати й залякувати окрему країну, аніж вести перемовини з сильною та об’єднаною трансатлантичною спільнотою. Тому відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України має залишатися життєво важливим питанням для Європи та США”, – заявив Байден.

Крім того, американський президент зауважив, що Росія останнім часом становить загрозу колективній безпеці через втручання у комп’ютерні мережі у США, ЄС та світу загалом.

“Це не про протиставлення Сходу і Заходу, і не про те, що ми хочемо конфлікту — ми хочемо майбутнього, у якому всі країні будуть мати можливість вільно обирати свій шлях — без погроз застосування сили та примусу”, – додав Байден.