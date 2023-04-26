26 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що італійські системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex перебуває на бойовому чергуванні в Україні.

Про це глава уряду зазначив у Facebook.

Шмигаль відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед розробок концерну — ППО малого радіуса дії Skynex.

Глава уряду пояснив, що Україні потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, зауваживши, що це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів осіб.

Шмигаль підтвердив, що нині такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

Також прем’єр зауважив, що Україна спільно з Італією розглядають можливість спільного виробництва компонентів цих систем.

Працюємо над тим, аби мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об’єктів”, – резюмував очільник уряду.

Довідка. Skynex — зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Система ППО Skynex була представлена у листопаді 2021 року. Основним озброєнням Skynex є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4 000 м та може видавати 1 000 пострілів за хвилину.