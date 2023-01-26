Народний депутат від фракції Слуга народу Микола Тищенко повідомив, що 27 січня зустрінеться з українцями у Таїланді, зустріч анонсували у посольстві України. Соцмережі вибухнули обуренням, оскільки, ймовірно, ресторатор вже певний час перебуває там під час повномасштабної війни. Окрім цього, нещодавно РНБО заборонили депутатам та посадовцям залишати межі України.

Про це повідомляють #Букви.

Так, у пресслужбі посольства України в Таїланді зазначили, що Тищенко здійснив візит з метою “обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд”. Зустріч з нардепом була запланована у 4-зірковому готелі Novotel в Бангкоці.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці виїжджатимуть за межі України виключно у відрядження. Рішення РНБО стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.

Користувачі мереж також нагадали, що лише нещодавно Тищенко ініціював законопроєкт про зобов’язання депутатів воювати на фронті, правда “у вільний від роботи час”. У соцмережах не зрозуміли, чому народний обранець має право розважатись під час повномасштабної війни.

У Центрі протидії корупції висловили припущення, що Тищенко просто “вирвався із закарпатського котла” та проводить зустріч з виборцями у Таїланді, аби обговорити надважливе питання “організації Батальйону Пхукет”.

Молодший сержант ЗСУ, лідер політичної партії “Демократична сокира“, історик і громадський активіст Юрій Гудименко не стримував емоцій. Його обурило те, що поранені військовослужбовці мусять отримувати низку дозволів, аби рушити на лікування за кордон, в той час, коли народні обранці, “після відвідування спа на Закарпатті” може легко поїхати відпочивати.

Своєю чергою, журналіст Юрій Бутусов зауважив, що Тищенко виїхав у Таїланд незаконно, не отримавши дозволу на відрядження від голови Верховної Ради, про що сам спікер парламенту Руслан Стефанчук написав у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Кабмін має у п’ятиденний термін розробити новий порядок перетину кордону посадовими особами, за якого підставою для виїзду за межі країни буде лише службове відрядження.

Нардеп Олексій Гончаренко пояснив , що Тищенко насправді вже близько тижня знаходиться в Таїланді. А коли про це стало відомо загалу, вирішив “виправдатися”. І тут — бінго! Вигадали зустріч з народним депутатом. І все це, звісно ж, на благо українців та громади”, – наголосив нардеп. Гончаренко зауважив, що з позицією представника “слуг” “усе зрозуміло”, водночас висловив стурбованість щодо ролі посольства України в Таїланді. Мені здається, треба провести службове розслідування і зрозуміти, чому посольство підігрує нардепу?”.

Інші користувачі соцмереж також повправлялись у красномовстві та припущеннях.

“Захистили Мукачево, захистимо і Бангкок”, наголошували інші.

Користувачі почали ставити запитання, власне, за чий кошт подорожує Тищенко, та чому депутати досі можуть безперешкодно їхати за кордон на відпочинок.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що той, хто забуває про свою відповідальність під час війни – отримує швидку реакцію.

Зрештою, голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія відреагував на поїздку Миколи Тищенка. Партія “Слуга народу” виключила нардепа зі своїх лав.

“Керуючись положеннями п. 9.1.22 статті 9 Статуту партії “Слуга народу”, голова партії Олена Шуляк ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії”, – оголосила пресслужба партії “Слуга народу” в Facebook.

Проте вже згодом, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що наразі у “слуг” не вистачає голосів на виключення Тищенка з фракції. Щобільше, охочих серед його колег зовсім мало, оскільки його потенційно навіть не можуть зняти під час голосування з посади заступника голови комітету Ради з питань транспорту.

#Букви слідкуватимуть за розгортанням подій навколо народного обранця Миколи Тищенка.

Варто зазначити, що у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ Микола Тищенко виїхав на Закарпаття, де був помічений в одному із закладів харчування.

Крім цього, пізніше Микола Тищенко відвідав столицю Чехії – Прагу. Тоді місцезнаходження народного обранця “розкрила” українська співачка TAYANNA.

Народний депутат разом зі своєю дружиною відвідав благодійну вечерю. На ній учасники події збирали кошти для потреб Збройних сил України. Організатори зуміли зібрати 2200000 грн і пообіцяли ці кошти використати для придбання авто для ЗСУ.

На фото серед українських публічних персон “засвітився” і Микола Тищенко (позивний “Титан”). Свою поїздку до столиці Чехії Микола Тищенко у соцмережах не анонсував.

Згодом, у липні 2022 року народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко прибув до Парижа. Він відвідав благодійний вечір Charity Dinners, де збирали кошти для Збройних сил України. Пізніше з’явилася публікація з Миколою Тищенком з Парижа. На фото він – поруч зі співачкою Тіною Кароль. 9 липня він зазначав, що планував приїхати до Парижа на вихідні.

“Вже днями я передам військовим автівки, які були придбані після нашої першої благодійної вечері. Авто перевірено, пофарбовано, вони пройшли спецпідготовку, необхідну для надійної роботи на фронті”, – заявив нардеп у Facebook.

Згодом Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Народний депутат у відеоповідомленні анонсував випробування своїх бронежилетів. На початку квітня Микола Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів, які виявились непридатними до використання.

Як розповів сам нардеп на своїй сторінці у Facebook, 2 квітня він передав декілька бронежилетів захисникам Києва, які, за його словами, його дружина та помічниці “буквально привезли в Україну на собі. Чим доказали – наші жінки найпотужніші в світі.” Точної кількості переданих засобів захисту Тищенко не назвав, на фото їх три.

Як з’ясувалось згодом, передані Миколою Тищенком бронежилети не захищають ані від пострілу з пістолета Макарова, ані від удару ножем. Судячи з написів, бронежилети вироблені в Німеччині та містять відмітки, які свідчать про перший клас захисту. У більшості країн – власні стандарти класифікації індивідуальних засобів бронезахисту, і вони відрізняються один від одного. Проте загальноприйнятою є висхідна нумерація, де 1 клас означає найнижчий рівень захисту (найчастіше це пістолетна куля калібру 9х19 (9х18) мм.

Нещодавно Микола Тищенко відзначився тим, що опинився серед 70 народних депутатів, які відмовились підписувати звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій.