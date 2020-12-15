Документ опублікований на сайті суду.

11 грудня прокурорка Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда оголосила про закінчення попереднього розслідування у справі за позовом України щодо військової агресії РФ.

Попереднє розслідування у справі “Ситуація в Україні” було відкрито судом в Гаазі 24 квітня 2014 року на підставі заяви уряду України. Згодом у 2015 році додали другу заяву України, яка охоплювала злочини, які тривають на території України з 20 лютого 2014 року.

У річному звіті Канцелярія прокурорки повідомила про результати аналізу усіх подій, які трапилися в Україні з моменту Революції Гідності, включно з подіями в Криму та на Донбасі.

Що встановила Канцелярія прокурора МКС?

Крим. Канцелярія знайшла підтвердження того, що перед окупацією півострова та після цього на території Криму були вчинені такі злочини:

вбивства;

тортури;

посягання на людську гідність;

примус охоронюваних осіб до служби в збройних силах ворожої держави;

умисне позбавлення охоронюваних осіб прав на справедливе і нормальне

судочинство;

судочинство; переміщення окремих частин населення території за межі цієї території (щодо переміщення яких тримають під вартою в рамках кримінального судочинства осіб і ув’язнених);

захоплення майна.

Донецька та Луганська область. Канцелярія також бачить вагомі підстави вважати, що в період з 30 квітня 2014 року і далі в контексті конфлікту на сході України було скоєно широкий перелік військових злочинів. Йдеться про:

умисні напади на цивільних осіб та цивільні об’єкти;

умисне завдавання ударів по охоронюваним будівлям;

вбивства;

тортури і нелюдське або жорстоке поводження;

посягання на людську гідність;

зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Канцелярія вважає ці випадки достатньо серйозними для їхнього подальшого розгляду судом, оскільки національні слідчі органи України та Росії або не діять, або не мають змоги притягнути винних до відповідальності.

Канцелярія зазначає, що правоохоронні органи України були готові до співпраці. В цей час РФ ігнорувала запити.

“Канцелярія звернулася до національних органів влади з докладними запитами про надання інформації. […] Вона отримала відповіді від України щодо національних розглядів, але не отримала відповіді на запити, направлені в Російську Федерацію”, — йдеться в звіті.

Таким чином, Канцелярія завершила попереднє вивчення ситуації в Україні, винісши ухвалу про те, що критерії для порушення розслідування МКС дотримані.

Подальші кроки від Канцелярії варто очікувати після того, як буде обраний новий прокурор.

Прокурор МКС обирається раз на 9 років. Очільниця Канцелярії Фату Бенсуда була обрана 12 грудня 2011 року, тож її термін вже добігає кінця.