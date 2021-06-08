Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ попереджає про можливі перебої з видачею водійських посвідчень через брак бланків.

Про це повідомляється на сайті головного сервісцентру МВС.

“У зв’язку з перебоями в постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації / перереєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення водія”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією держпідприємства “Поліграфічний комбінат “Україна””, відновлення виготовлення бланків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується через два дні.

Щодо поновлення надання послуг повідомлять пізніше.