Заклади професійної освіти України отримають 18 автобусів для забезпечення власних потреб, які передало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH за підтримки Федерального уряду Німеччини.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

“Нині наші заклади професійної освіти, як ніколи, потребують підтримки. Учні профтехів не лише навчаються, а й оновлюють приміщення закладів освіти, активно займаються волонтерською діяльністю. Зараз будь-яка допомога є цінною, тому ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам за розуміння та підтримку”, – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністерство освіти і науки України визначило 18 закладів професійної освіти, які отримають автобуси, серед них:

Михайловецький професійний аграрний ліцей у місті Вінниця;

Володимир-Волинський центр професійної освіти;

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 у місті Кривий Ріг;

Коростишівський професійний аграрний ліцей;

Вище професійне училище №34 у місті Виноградів;

Войнилівський професійний ліцей у місті Івано-Франківськ;

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою;

Бориспільський професійний ліцей;

Піщанобрідський професійний аграрний ліцей;

Нижанковицький професійний ліцей;

Північний центр професійної освіти у місті Одеса;

Державний навчальний заклад “Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського”;

Квасилівський професійний ліцей;

Чортківське вище професійне училище;

Державний навчальний заклад “Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти”;

Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області;

Глибоцький професійний ліцей у місті Чернівці;

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Куликівський професійний аграрний ліцей”.

Відтак, учні професійно-технічних навчальних закладів навіть з найвіддаленіших міст і селищ зможуть з легкістю добиратися до місць проведення навчання. Водночас транспорт полегшить дорогу учнів до місць проведення виробничої практики.

Довідково. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Німецьке товариство міжнародного співробітництва) за дорученням Федерального уряду Німеччини в межах проєкту “Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб” надає постійну підтримку у забезпеченні навчання молоді та дорослих. Мета проєкту — надання екстреного пакета допомоги для забезпечення закладів освіти, де тимчасово проживають ВПО.

Проєкт покликаний постачати програмне забезпечення розробки різноманітних спеціалізованих онлайн-курсів та інших важливих цифрових інструментів освітнього процесу.