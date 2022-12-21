На тлі критики останнього треку виконавців Kalush та Skofka під назвою "Батьківщина", артисти опублікували обґрунтування рядків. Переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra визнали, що слова підібрано невдало, наголосивши, що, попри це, пісня має потужний сенс.

Про це йдеться у відповідному дописі в Instagram.

“У цьому рядку я заклав зовсім інший зміст, від того, що ви почули. Я писав про ДІМ, а не про дівчину. ДІМ* би не дала, ДІМ* би не ВІДдала, тому що любить!”, – йдеться в повідомленні соліста гурту Олега Псюка.

Він зауважив, що в нашумілому рядку мав на увазі наступне: “Воля – це дівчина яка любить свій ДІМ, свою Батьківщину (трек цей же про неї, а не про дівчину), і цей ДІМ вона б не віддала русским”.

За словами виконавця, артисти часом скорочують певні слова в піснях, щоби “влізло по звучанню”. Олег визнав, що у цьому випадку слова скорочено невдало, тому слухачі почули іншу суть.

У поясненні артист вибачився, попросивши поставитися до рядків з розумінням, апелюючи до важливості теми треку.

“Образливу, комусь для “Волі”, комусь для “Дівчини”. За що мені прикро і вибачаюсь, як би це складно не було. Але і вас прошу поставитись з розумінням, тому що ми зі Скофом робили цей трек для вас, для України, і дуже дивно було б, якщо ми спеціально вирішили б вкласти такий поганий зміст, і “вистрілити собі в ногу”, – сказав виконавець.

За словами Псюка цей трек – з “хорошим посилом”, що стане “зрозуміло кожній свідомій людині”.

ДОВІДКА: Раніше виконавці Kalush і Skofka втрапили у гучний скандал після того, як випустили нову спільну композицію під назвою “Батьківщина”. Рядки пісні, де дівчину порівнюють з волею, котра “русским би не дала”, викликали шквал критики, музикантів звинуватили у сексизмі, особливо на тлі масових зґвалтувань під час повномасштабного вторгнення росіян.

Користувачі мереж переконані, що відвертий сексизм та порівняння не повинні існувати в сучасній українській музиці, та пояснили, що це – сумнівний рівень композиції. Водночас найбільше запитань викликали рядки: “Кулі-дебіли полетіли, бо не мали права вони на слова. Воля — це дівчина, що любить дім, тільки русским би не дала”.

Skofka вже відповів на шквал критики. На своїй сторінці в Intagram він закликав поглянути на пісню не так критично та прямолінійно, визнавши, що “одне невдало підібране слово” може перекреслити досить потужний сенс пісні.