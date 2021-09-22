Президент Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Він закликав організацію до оновлення статуту та нагадав про проблеми, з якими стикається сучасна Україна.

Трансляцію вели на сторінці ООН в YouTube.

У вівторок, 21 вересня, у Нью-Йорку відбулося відкриття 76-ї щорічної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

22 вересня президент України виступив із 20 хвилинною промовою, у якій закликав до зміни статуту ООН, нагадав про агресію Росії проти України, яка триває, а також закликав організацію до участі в “Кримській платформі”.

#Букви публікують основні тези з виступу Володимира Зеленського.

Коронавірус

Як відомо, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітня організації охорони здоров’я (установа ООН) — ініціатори глобальної ініціативи COVAX, спрямованої на рівний доступ до вакцин проти COVID-19.

Зеленський розкритикував ООН за нерівний розподіл вакцин. Також він дорікнув іншим країнам за неоднакову готовність допомагати одна одній у подоланні пандемії.

“Ми грали у рівність, ми грали у єдність. Де одна справа — ділити спільні цілі, інша – спільно ділити вакцини. Виявилося, що у статтях про рівність, як у рекламах, є зірочка і напис дрібним шрифтом: всі ми люди, всі ми в одному човні, але рятувальні шлюпки першими отримають пасажири першого класу. Україна не чекала допомоги від інших і допомагала іншим, не чекаючи подяки. Ми відправляли в Італію своїх медиків, відправляли необхідні засоби, Україна допомагала всім, хто потребував цього, коли світ забув, що пандемія не назавжди і всі держави колись знову зберуться саме тут, але як вони тепер будуть дивитись один одному в очі. Україні не соромно, вона має право сказати: “Хочемо оживити ООН”, — сказав він.

Оновлення статуту ООН і зміна місця проведення засідань

Президент України виступив за оновлення статуту ООН, що дозволило б зробити так, щоб рішення організації мали обов’язковий характер.

“Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: “кожен сам за себе”. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність”, — заявив Зеленський.

Крім цього, він запропонував проводити засідання ООН у “гарячих точках”.

“Може нам треба зустрічатися там, де можна почути і побачити ці глобальні проблеми? У світі тисячі “гарячих точок”. Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них”, — сказав Зеленський.

Ситуація на Донбасі

Глава держави нагадав про те, що агресія Росії проти України триває.

“Час прокидатися. Чесно, Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів та пострілів, які лунають на нашому окупованому Донбасі восьмий рік поспіль”, — сказав Зеленський.

Він також нагадав, кількість жертв російської агресії зростає — число загиблих вже перевищило 15 тисяч.

“Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності”, — прокоментував він.

“Кримська платформа”

Президент закликав до оновлення резолюцій щодо прав людини в Криму і мілітаризації півострова.

Також він дорікнув ООН через ухиляння від розв’язання проблеми окупації Криму.

“Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті “Кримської платформи” щодо деокупації Криму — ось це відданість основним принципам ООН. І я дуже вдячний кожній з цим країн. А те, що ООН проігнорувала майданчик для розв’язання проблем міжнародного права та окупації… Це якісь нові, ніким не схвалені принципи”, — сказав він.

Зеленський закликав країни приєднатися до декларації за підсумками “Кримської платформи” та нагадав, що в ООН не має бути “обраних, яких не можна ображати”.

Крім цього, Зеленський заклика Росію до участі в “Кримській платформі”.

“І це не іронія, і не “тролінг”. Цей формат завжди буде відкритим для Росії. Я готовий пояснити чому. Бо у світі ніхто не відчуває себе в безпеці. І не може сховатися за міжнародним правом, як за кам’яною стіною”, — пояснив президент.

Звільнення ув’язнених Росією українців

Глава держави розповів ООН про незаконне затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на початку вересня.

Зеленський закликав організацію допомогти у звільненні Джелялова і сотень українців, яких незаконно утримує РФ.

“Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права. Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях України та у Російської Федерації”, — сказав Зеленський.

Паспортизація Донбасу і вибори

Зеленський звернув увагу світових лідерів на роздачу паспортів РФ на тимчасово окупованій території України та проведення там виборів до Держдуми.

“Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права? Більше того, Росія сама про це офіційно заявляє і змушує наших громадян брати участь у виборах до російського парламенту”, — сказав він.

Глава держави закликав ООН відреагувати на це.

“Якщо ООН на це дієво, потужното не відреагує — що це, як не доказ, що оживляти ООН пізно? Але я вірю, що не пізно, й ООН має підтримати тих, хто хоче змінити світ на краще”, — додав він.

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Замах на Шефіра

Президент з трибуни також розповів про замах на свого першого помічника — Сергія Шефіра.

“Для мене кожна ніч перед Генасамблеєю ООН — це безсонна ніч. У 2019 році — це хвилювання перед першим виступом. 2020-й був узагалі роком без сну для всього світу через COVID-19. А про минулу ніч я розповім детальніше”, — сказав він. “12 пострілів, три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ”, — додав він.

Право вето

Зеленський вкотре нагадав про зловживання правом вето окремими країнами.

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За словами Зеленського, лідери, які створювали ООН 76 років тому, не могли прорахувати все, зокрема, те, що механізм права вето “стане інструментом, коли один може шантажувати всіх”.