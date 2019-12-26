Адвокат фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Шабана Умерова заявив, що його підзахисному не надають медичну допомогу в Сімферопольському СІЗО.

Про це заявив адвокат політв’язня, повідомляється в Facebook на сторінці організації “Кримська солідарність”.

Уточнюється, що Умерову відмовляються надавати медичну допомогу після нападу серцевого болю, який стався у нього ще на початку грудня.

“За словами Умерова, відразу через кілька днів, після того, як я подав заяву, його оглянув лікар. Поміряли тиск, зробили кардіограму. І лікар повідомив, що, на його думку, “проблем з серцем у мого підзахисного немає”. Крім того, Шабан Умеров повідомив, що він відчуває періодичні болі в області серця, але завдяки медикаментам, які були раніше передані, він періодично їх випиває і біль стихає”, – говорить адвокат.

Крім того, за словами представника захисту, Умеров має проблеми зі спиною (сколіоз).

“До затримання він проблему цю вирішував за допомогою масажу. Однак після затримання болю в спині загострилися. Він звернувся до лікаря, але поки на даний момент в цій частині йому допомогу надана не була”, – розповів він.

Нагадаємо, що російський суд в Москві на 6 місяців зменшив тюремні терміни фігурантам справи “Хізб ут-Тахрір”.