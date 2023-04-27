Лідер кенійського культу сказав своїм послідовникам, що кінець світу настане 15 квітня, і наказав голодувати до смерті, щоб першими потрапити на небеса. Внаслідок цього загинуло 89 осіб.

Про це інформує Reuters.

Станом на 27 квітня відомо про 89 загиблих послідовників Міжнародної церкви “Добра Новина”, очолюваної лідером культу Полом Маккензі. Вона базувалася в лісі Шакахола на сході Кенії. З п’ятниці влада вилучила з неглибоких могил 81 тіло. Пізніше ще вісім членів секти були знайдені живими, але згодом померли.

Ці смерті становлять одну з найгірших трагедій, пов’язаних із культами, в новітній історії, і очікується, що кількість жертв зростатиме й далі. За даними кенійського Червоного Хреста, понад 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Лідер культу Маккензі перебуває під вартою з 14 квітня разом з 14 іншими членами культу. Кенійські ЗМІ повідомляють, що він відмовляється від їжі і води.

“Він наказав їм морити себе голодом напередодні кінця світу 15 квітня, сказавши, що він буде останнім, замкнувши за собою двері”, – розповів Стівен Мвіті, чия дружина та шестеро дітей приєдналися до культу та, як побоюються, померли.

Мвіті сказав, що почув це від колишнього члена культу, якого вигнали за те, що він пив воду під час масового посту.

Співробітники лікарні в прибережному місті Малінді, куди доставляють трупи та тих, хто вижив, сказали, що чули те саме від тих, кому вдалося вижити.

“Він (Маккензі) мав детальний план вбивства дітей, молоді, а потім і дорослих, сказавши їм, що він буде останнім, хто помре від голоду”, – розповів один зі співробітників лікарні.

Виданню Reuters не вдалося зв’язатися з жодним адвокатом чи представником, який міг би говорити від імені Маккензі щодо звинувачень проти нього.

Генеральний інспектор поліції Джафет Куме повідомив ЗМІ в понеділок, що Маккензі був заарештований і притягнутий до суду 23 березня, а потім звільнений під заставу в 10 000 шилінгів (75 доларів).

Згідно з повідомленнями Reuters, він прискорив свій план голодування після того, як його звільнили.

У морзі лікарні Малінді десятки людей шукали новин про родичів, які, як вони боялися, були серед загиблих.

За словами співробітників Червоного Хреста в Малінді, двох виснажених жінок знайшли живими вранці в середу, і їх евакуювали до лікарні Малінді. Таким чином, загальна кількість тих, хто вижив, зросла до 36 осіб.