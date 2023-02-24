У роковини широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів подвоїти всебічну та критично необхідну підтримку України.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті МЗС України.

“24 лютого минає рік з початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну, яке перетворилося на найбільшу конвенційну війну в Європі після Другої світової війни. Єдиною причиною неспровокованої агресії РФ стали неоімперські амбіції та експансіонізм російського керівництва в межах намагань відродити “російську імперію” шляхом загарбання земель сусідніх країн” – йдеться у заяві МЗС.

Відтак зазначається, що повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року стало продовженням злочину агресії, яку Росія здійснює проти України з лютого 2014 року, коли вона тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та окремі регіони у Донецькій та Луганській областях України.

У відомстві наголосили, що своїми злочинними діями Росія грубо порушила Статут ООН, фундаментальні норми й принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатосторонніх договорів. А також зазначили, що вже рік, як Україна захищає себе та увесь демократичний світ від російського неоколоніалізму, щоденно віддаючи життя своїх найкращих синів і доньок за свободу, демократію та верховенство права.

У МЗС підкреслили, що у Кремлі розраховували на те, що для захоплення України знадобиться кілька днів, а український народ буде зустрічати російських окупантів хлібом і сіллю. У здатність України захистити себе не вірили рік тому, на жаль, і деякі інші країни.

Натомість завдяки відданості українського народу принципам свободи, справедливості й власної гідності, Україна вистояла і не лише зупинила російську навалу, але й успішно стримує її вже багато місяців, здійснюючи успішні контрнаступи, в результаті яких звільнено близько половини окупованих у 2022 році російськими військами українських територій.

“Зараз свого визволення очікують тимчасово окуповані Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь”, – мовиться у заяві міністерства.

А також наголошується, що за 365 днів масштабної війни, розв’язаної проти України, Російська Федерація як держава-агресор, держава-терорист та порушник міжнародного права, використовуючи безпідставні звинувачення, принесла в Україну смерть та страждання.

У заяві акцентується увага на тому, що загарбницька війна російського режиму зруйнувала життя мільйонів українців, зрівнявши із землею їхні рідні домівки та змусивши їх шукати безпеку та притулок в інших регіонах України та за її межами.

Через постійні ракетно-артилерійські обстріли та руйнування українських міст і сіл, об’єктів цивільної енергетичної й транспортної, інфраструктури, житлових та пологових будинків, дитячих садків та шкіл, стадіонів та лікарень, театрів та музеїв, промислових об’єктів, сотні тисяч українців мають проблеми з електро-, водо- і теплозабезпеченням, а економіка України зазнала величезного удару, втративши понад 30% річного ВВП.

У відомстві підкреслили, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

У заяві також згадується про захоплення Чорнобильської атомної електростанції та окупацію Запорізької атомної електростанції. Відтак, цими вчинками Росія свідомо порушила існуючі стандарти ядерної й радіаційної безпеки, поставила світ на межу нової ядерної катастрофи.

У своїй заяві Міністерство закордонних справ України подякувало усім міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною, надаючи безпрецедентні обсяги військової, фінансової, політичної, правової, гуманітарної та енергетичної допомоги, застосовуючи потужні економічні санкції проти держави-агресорки.

“На цьому переломному етапі війни закликаємо наших міжнародних партнерів подвоїти всебічну та критично необхідну підтримку України заради пришвидшення української перемоги. Критично важливою є подальша консолідація зусиль навколо формули миру президента України Володимира Зеленського, втілення якої дозволить забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні та не допустить повторення подібної агресії в майбутньому”, – закликали у відомстві.

А також резюмували, що незмінними передумовами для настання миру мають стати повне виведення російських військ із території України, відновлення її міжнародно визнаних кордонів, виплата репарацій за всю заподіяну шкоду, спричинену збройною агресією Росії, та притягнення до міжнародно-кримінальної відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази та тих, хто їх виконував.