Про це повідомила Ірина Геращенко у Facebook.

Народні депутати з фракції “Європейська солідарність” ініціювали невідкладну зустріч в Офісі генерального прокурора, щоб передати пакет документів щодо відрядження Петра Порошенка до Брюсселю на Міжпарламентську Раду Україна – НАТО, яка відбудеться наступного понеділка.

“Лідер “ЄС” є офіційним членом цієї делегації, і очевидно, що його участь у дискусіях, авторитет і особливі відносини з представниками цієї міжнародної інституції сьогодні як ніколи важливо використовувати для захисту країни. Це має розуміти й влада, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду та усвідомлення відповідальності за єдність країни”, – зазначила вона.

Ірина Геращенко повідомила, що адвокати звернуться до слідчих ДБР і до суду щодо дводенного міжнародного відрядження лідера опозиції.

“На жаль, голова ВР Руслан Стефанчук, який визнає, що Петро Порошенко є членом цієї делегації й має всі відповідні запрошення від наших партнерів, заявив, що він підпише розпорядження про відрядження відразу після дозволу слідчих чи Офісу Генпрокурора”, – зауважила співголова фракції.

Вона нагадала, що Верховна Рада є незалежним органом влади, яким не керують ані прокуратура, ані ДБР.

Також Геращенко закликала слідчі органи не блокувати політичну діяльність лідера опозиційної фракції Петра Порошенка, насамперед тлі безпекових загроз, які стоять перед Україною, і важливості боротися за підтримку країни на дипломатичному фронті.