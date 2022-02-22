Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся до українців через напруження безпекової ситуації в Українській державі. За його словами, відповідь українців на російську агресію може бути лише одна — згуртований опір, захист Батьківщини, свободи, гідності та боротьба до остаточної перемоги.

Про це йдеться на сторінці Митрополита Епіфанія у Facebook.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) зазначив, що українці можуть мати різні переконання, проте держава — у всіх одна. Україна є тією країною, де живуть люди з різними політичними поглядами, різного етнічного походження, з різними релігійними переконаннями, але всіх цих людей об’єднує одне — можливість бути вільними та користуватись повнотою прав і свобод.

“А життя на захоплених Росією територіях Криму та Донбасу засвідчує протилежне – разом з кремлівськими окупантами приходять кровопролиття, руїна, неволя та страх”, – наголосив Епіфаній.

Тож предстоятель ПЦУ закликав українців захищати країну від зазіхань російського агресора, боротися за державність, підтримувати ЗСУ та всіх захисників. За словами Епіфанія, об’єднавшись, ми зможемо вистояти та з Божою допомогою переможемо у цій боротьбі.

Як зазначив Митрополит, на боці України – правда. Окрім цього, нашу державу підтримують чимало інших країн та всі люди доброї волі. Епіфаній додав, що Господь неодноразово допомагав українському народу, і сьогодні спільно з Богом Україна захистить правду та здобуде справедливий мир.

Окремо Епіфаній звернувся до православних християн, які в Україні належать до Московського Патріархату. За його словами, Росія свою агресію виправдовує, зокрема, “захистом православ’я”. Тому чекати, поки очільники церков УПЦ МП розпочнуть захищати мир в Україні, не варто, а потрібно робити це самотужки.

“Агресор повинен почути та побачити, що ви його не чекаєте, що не потребуєте його військ та його влади. Це ваш громадянський та християнський обов’язок”, – додав Епіфаній.

Митрополит також закликав усіх українців не вдаватися до насилля щодо прихильників РПЦ, адже Україна пишається своїм міжконфесійним та міжнаціональним миром.

“Закликаю на Українську державу, на воїнів, які захищають Україну, та на весь наш народ Господнє благословення”, – резюмував Епіфаній.