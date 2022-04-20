Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“Не висовуйся…Твоє завання – перемогти. Давай, мій спонсор повинен нарубати бабла і приїхати додому”, – закликав батько солдата РФ, який стоїть під Харковом.
Військовий поскаржився батькові, що їм заплатили лише 100 тис. руб., а мали – 280 тис. У відповідь чоловік порадив синові не звертати увагу, а брак грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями та запчастинами.
Ворожий солдат зізнається, що й сам про це думав, але їхні командири забирають авто собі або просто розстрілюють їх з автоматів.
Та винахідливий татусь дає нову пораду, закликає “прикопати десяток генераторів”.
Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він втратив здатність мислити: “прикопати” можуть його власного сина.
“Українські захисники цілодобово над цим працюють!”, – наголошують в СБУ.
- Нагадаємо, російські загарбники готуються повністю знищити завод “Азовсталь”, де окрім українських військових перебувають сотні мирних жителів. Про це свідчить чергова перехоплена Службою безпеки України розмова окупанта з рідними.
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- Співробітники Служби безпеки України викрили законспірований склад із боєприпасами та комплектувальними до військової техніки РФ у Харківській області. Всі “знахідки” вже передано на потреби ЗСУ.