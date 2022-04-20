Служба безпеки України оприлюднила розмову батьків російських військових, котрі розглядають війну в Україні, як можливість розбагатіти та закликають своїх синів до мародерства в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Не висовуйся…Твоє завання ­– перемогти. Давай, мій спонсор повинен нарубати бабла і приїхати додому”, – закликав батько солдата РФ, який стоїть під Харковом.

Військовий поскаржився батькові, що їм заплатили лише 100 тис. руб., а мали – 280 тис. У відповідь чоловік порадив синові не звертати увагу, а брак грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями та запчастинами.

Ворожий солдат зізнається, що й сам про це думав, але їхні командири забирають авто собі або просто розстрілюють їх з автоматів.

Та винахідливий татусь дає нову пораду, закликає “прикопати десяток генераторів”.

Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він втратив здатність мислити: “прикопати” можуть його власного сина.