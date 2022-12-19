Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловився щодо посилення відповідальності військовослужбовців. Він закликав президента України Володимира Зеленського підписати схвалений Верховною Радою законопроєкт №8271, пояснивши, що "армія тримається на дисципліні", оскільки військові злочини подекуди доводиться виправляти "дуже дорогою ціною".

Про це йдеться у відеозверненні Головнокомандувача ЗСУ.

Він зазначив, що змушений підняти “досить складну тему” — посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

Залужний заявив, що підтримує відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і закликав президента підписати закон. За словами Головнокомандувача ЗСУ, його думка “чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин”, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань.

Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а “відмовники” можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо, – зазначив він.

Щобільше, генерал пояснив, що оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та цивільних на них. І наголосив, що часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями “дуже дорогою ціною”.

Він наголосив, що так не повинно бути.

Генерал зауважив, що проблемі можна зарадити у більш мʼякий спосіб, проте, якщо мовиться про мирний час. В умовах війни потрібні швидкі дієві рішення.

Також він заперечив побоювання про посилення безкарності деяких командирів, висловивши довіру своїм підлеглим та наголосивши, що вони так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність.

Чи визнаю я наявність проблем, що призводять до самовільного залишення позицій? Так і працюю над їх усуненням. І проведені успішні операції щодо звільнення територій нашої держави є тому підтвердженням, – запевнив Залужний.

Окрім цього, він пояснив, що абсолютно нормально дискутувати на такі чутливі теми публічно, оскільки “ми в демократичній державі”. Водночас зазначив, що до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну.

Підсумовуючи своє звернення, Головнокомандувач ЗСУ закликав всіх поставити крапку в цій дискусії та разом “наближати Перемогу”.

Зауважимо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №8271, який посилює відповідальність за військові злочини. Водночас представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону – надмірні і шкідливі.

У пояснювальній записці обґрунтували, що, враховуючи триваючу фазу війни та оголошений воєнний стан в Україні, за вказаними правопорушеннями (самовільне залишення військовослужбовцем військової частини або місця служби) розглядається значна кількість справ, як у кримінальному, так і в адміністративному провадженні. Така судова практика розгляду справ моделює негативну поведінку серед військовослужбовців та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання за скоєння правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням військової частини, під час виконання обов’язків військової служби.

Бобровська зауважила, що, в цілому, мета ніби цілком зрозуміла. Водночас наголосила, що деякі норми цього законопроєкту – надмірні і шкідливі.

Нардепка констатувала, що за перелічені військові злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.

Можливо, у деяких обставинах це може бути виправданим, але не у всіх, пояснила представниця правоохоронного комітету.

Народна обраниця зауважила, що закон “нашвидкуруч протягнули через правоохоронний комітет”, водночас засідання щодо цього питання ще навіть не було, зауваження представників ніхто не вислухав. Тож, за її словами, проєкт закону з порушенням регламенту проголосували в цілому — і одразу направили на терміновий підпис президенту.

Власне, авторами проєкту закону не зазначено та не наведено жодних переконливих обґрунтувань наявності суспільно небезпечних наслідків від скоєння визначених злочинів, щоб “посилювати” і так немалі санкції.

Зауважимо, що серед авторів законопроєкту №8271 – голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань правоохоронної політики Сергій Іонушас та чимало інших депутатів, зокрема Мар’яна Безугла, Максим Павлюк, Олександр Завітневич, В’ячеслав Медяник.

Найбільше запитання, яке виникло у нардепки, — чому одні матимуть право на пом’якшення, наприклад за скоєння тяжких злочинів (ст. 152 “зґвалтування”, ст. 115 “умисне вбивство”, ст. 111. “Державна зрада”), а чинні військовослужбовці за ст. 405, 403, 407, 429, 402 ККУ — ні.

В умовах найтяжчої війни надважливо будувати правову країну із правом на справедливий суд, на справедливий юридичний розгляд, на можливість реального захисту в умовах війни, – аргументує свою позицію Бобровська.

На рішення народних депутатів також зреагували нинішні військовослужбовці, деяких прийняття законопроєкту обурило.

Так, військовослужбовиця Ярина Чорногуз пояснила, що військовослужбовцям, яких не мають наміру демобілізовувати після майже року повномасштабної війни, та не дають відповідних до строку виконання завдання відпусток, – ще й посилили відповідальність за порушення. На її переконання, людський фактор може зіграти проти оборонців.

Тепер будь-кого з нас невгодного командування за бажання може посадити за ґрати. Закон протягнули із порушеннями регламенту, – йдеться у дописі захисниці.

Своєю чергою, боєць “Легіону Свободи” Орест Каракевич звернув увагу на те, що народні обранці дозволили собі вільно пересуватись залою під час виступу із зауваженнями генерала Шаптала.

Деякі нардепи вже забули, що було 24.02. і як вони драпали за кордон. Забули, завдяки кому – досі в своїх кріслах. І коли на трибуні доповідає один з тих, хто всіх врятував, генерал Шаптала, то замість сидіти і уважно слухати, вони дозволяють собі гуляти по Раді, вести якісь свої “важливі” бесіди, приймати законопроекти, які нищать місцеве самоврядування. Мало того, протягнули й оцей треш. Війна у декого походу закінчилась.., – обурюється військовослужбовець.