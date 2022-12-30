Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Прокурори довели, що громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання на території України та понад десять років мешкає у Харкові, підтримував ворожу армію.
У березні 2022 року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Telegram-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових РФ.
“У повідомленнях зазначалася картка російського банку, куди можна було переказувати кошти для окупантів. У тексті містилося виправдовування російської збройної агресії проти України”, – йдеться в повідомленні.
Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Крім того, на судовому засіданні засуджений визнав свою вину та “щиро розкаявся”.
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