Росіянин, який мешкав у Харкові, закликав жертвувати кошти на російську окупаційну армію. Його засудили до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Прокурори довели, що громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання на території України та понад десять років мешкає у Харкові, підтримував ворожу армію.

У березні 2022 року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Telegram-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових РФ.

“У повідомленнях зазначалася картка російського банку, куди можна було переказувати кошти для окупантів. У тексті містилося виправдовування російської збройної агресії проти України”, – йдеться в повідомленні.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Крім того, на судовому засіданні засуджений визнав свою вину та “щиро розкаявся”.