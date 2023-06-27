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Попри те, що заколот, який поки що є найбільшим випробуванням для влади російського президента Володимира Путіна після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року – швидко згас, деякі з експортерів тепер сумніваються у своїй майбутній залежності від найближчого союзника Пекіна.
Хоча криза послабилася, “деякі особи залишаються осторонь, оскільки вони не впевнені, що буде пізніше”, зазначив голова торгового органу компаній у південній китайській провінції Фуцзянь, відмовившись назвати компанії, які зупиняють постачання.
Китай намагався применшити події вихідних і висловив підтримку Москві, з якою він уклав “безмежне” партнерство незадовго до того, як Росія вдерлася в Україну.
Тим часом у понеділок високопосадовець США заявив, що заколот у вихідні призвів до неспокою для керівництва Пекіна, і деякі аналітики в Китаї та за його межами почали задумуватися, як послабити Пекіну свої політичні та економічні зв’язки з Москвою.
Шанхайський експерт з міжнародних відносин Шен Дінлі заявив, що Китай “буде більш обережним у своїх словах і діях стосовно Росії”.
Деякі китайські вчені пішли ще далі.
Ян Цзюнь, професор Пекінського китайського університету політичних наук і права, написав коментар, опублікований у суботу, в якому закликав Китай безпосередньо підтримувати Україну, щоб уникнути “втягнення Росією в болото війни”.
Інші китайські вчені, однак, заявили, що Пекін не змінить своєї позиції відносно Росії в результаті інциденту.
Китай є головним торговельним партнером Росії, Пекін експортує все, від автомобілів до смартфонів, і отримує дешеву російську сиру нафту.
Але навіть в енергетичному секторі, який сприяв стрибку торгівлі між Росією та Китаєм на 40% за перші п’ять місяців цього року, у Китаї є певні ознаки обережності.
Хоча КНР має життєво важливе значення для російської економіки, торгівля Китаю з такими країнами, як Сполучені Штати, Європейський Союз і Японія, затьмарює його відносини з Росією.
“Тепер у Пекіна більше причин мати більше застережень і більш ділові відносини з путінською Росією, – зазначив Вень-Ті Сун, політолог з Австралійського національного університету. – Немає сенсу робити довгострокові інвестиції в когось, хто може не вижити у довгостроковій перспективі”.
Зауважимо, 27 червня представник Китаю в ЄС Фу Цун сказав, що Китай поважає територіальну цілісність усіх країн і виступає за мир.
Також стало відомо, що Китай став активно інвестувати у глибоководне буріння та нарощення видобутку нафти. Країна прагне знизити свою залежність від імпорту енергоресурсів.
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