З появою інформації про просування найманців ПВК "Вагнер" до Москви 24 червня, кілька бізнесменів з південного Китаю почали терміново зв'язуватися з заводами, аби зупинити постачання товарів, призначених Росії.

Джерело: Reuters

Попри те, що заколот, який поки що є найбільшим випробуванням для влади російського президента Володимира Путіна після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року – швидко згас, деякі з експортерів тепер сумніваються у своїй майбутній залежності від найближчого союзника Пекіна.

Хоча криза послабилася, “деякі особи залишаються осторонь, оскільки вони не впевнені, що буде пізніше”, зазначив голова торгового органу компаній у південній китайській провінції Фуцзянь, відмовившись назвати компанії, які зупиняють постачання.

Китай намагався применшити події вихідних і висловив підтримку Москві, з якою він уклав “безмежне” партнерство незадовго до того, як Росія вдерлася в Україну.

Тим часом у понеділок високопосадовець США заявив, що заколот у вихідні призвів до неспокою для керівництва Пекіна, і деякі аналітики в Китаї та за його межами почали задумуватися, як послабити Пекіну свої політичні та економічні зв’язки з Москвою.

Шанхайський експерт з міжнародних відносин Шен Дінлі заявив, що Китай “буде більш обережним у своїх словах і діях стосовно Росії”.

Деякі китайські вчені пішли ще далі.

Ян Цзюнь, професор Пекінського китайського університету політичних наук і права, написав коментар, опублікований у суботу, в якому закликав Китай безпосередньо підтримувати Україну, щоб уникнути “втягнення Росією в болото війни”.

Інші китайські вчені, однак, заявили, що Пекін не змінить своєї позиції відносно Росії в результаті інциденту.

Китай є головним торговельним партнером Росії, Пекін експортує все, від автомобілів до смартфонів, і отримує дешеву російську сиру нафту.

Але навіть в енергетичному секторі, який сприяв стрибку торгівлі між Росією та Китаєм на 40% за перші п’ять місяців цього року, у Китаї є певні ознаки обережності.

Хоча КНР має життєво важливе значення для російської економіки, торгівля Китаю з такими країнами, як Сполучені Штати, Європейський Союз і Японія, затьмарює його відносини з Росією.

“Тепер у Пекіна більше причин мати більше застережень і більш ділові відносини з путінською Росією, – зазначив Вень-Ті Сун, політолог з Австралійського національного університету. – Немає сенсу робити довгострокові інвестиції в когось, хто може не вижити у довгостроковій перспективі”.

Зауважимо, 27 червня представник Китаю в ЄС Фу Цун сказав, що Китай поважає територіальну цілісність усіх країн і виступає за мир.

Також стало відомо, що Китай став активно інвестувати у глибоководне буріння та нарощення видобутку нафти. Країна прагне знизити свою залежність від імпорту енергоресурсів.