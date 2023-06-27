США не помітили змін у ядерній позиції Росії відтоді, як власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин здійснив спробу заколоту, кинувши виклик вищому керівництву Кремля.

Джерело: CNN, посилаючись на двох американських посадовців

“Ми не спостерігаємо жодних змін у розташуванні російських ядерних сил. Немає причин коригувати нашу позицію звичайних або ядерних сил. У нас є давні, налагоджені канали зв’язку з Росією з ядерних питань”, – відзначив представник Держдепартаменту.

Водночас в Держдепі вказали на особливу відповідальність Росії за свою ядерну зброю.

“Як ядерна держава, Росія несе особливу відповідальність за забезпечення командування, контролю і охорони своїх ядерних сил, а також за забезпечення того, щоб не робилися дії, що ставлять під загрозу стратегічну стабільність”, – наголосили у відомстві.

Як пояснили у виданні, США продовжують “уважно спостерігати” за ситуацією в Росії, а дипломатична присутність Штатів у цій країні залишилася незмінною.

“Наше посольство в Москві залишається відкритим, ми підтримуємо з ним регулярний зв’язок, і його оперативний режим в даний час залишається колишнім”, – сказав посадовець.

Варто додати, що протягом останніх днів українські офіційні особи застерігають про загрозу підриву росіянами Запорізької атомної електростанції, яку вони окупували фактично на початку повномасштабного вторгнення. Водночас попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.