Джерело: CNN, посилаючись на двох американських посадовців
“Ми не спостерігаємо жодних змін у розташуванні російських ядерних сил. Немає причин коригувати нашу позицію звичайних або ядерних сил. У нас є давні, налагоджені канали зв’язку з Росією з ядерних питань”, – відзначив представник Держдепартаменту.
Водночас в Держдепі вказали на особливу відповідальність Росії за свою ядерну зброю.
“Як ядерна держава, Росія несе особливу відповідальність за забезпечення командування, контролю і охорони своїх ядерних сил, а також за забезпечення того, щоб не робилися дії, що ставлять під загрозу стратегічну стабільність”, – наголосили у відомстві.
Як пояснили у виданні, США продовжують “уважно спостерігати” за ситуацією в Росії, а дипломатична присутність Штатів у цій країні залишилася незмінною.
“Наше посольство в Москві залишається відкритим, ми підтримуємо з ним регулярний зв’язок, і його оперативний режим в даний час залишається колишнім”, – сказав посадовець.
Варто додати, що протягом останніх днів українські офіційні особи застерігають про загрозу підриву росіянами Запорізької атомної електростанції, яку вони окупували фактично на початку повномасштабного вторгнення. Водночас попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.
- 26 червня повідомлялося, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває. Але вже 27 червня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК “Вагнер” закрито, не згадавши у повідомлення Пригожина.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що ПВК “Вагнер” готується передати йому все своє обладнання.
- Ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на “деескалацію”.
- Чисельність військових приватної військової компанії “Вагнер” приблизно така ж, як чисельність армії невеликих країн.
- Президент Росії похвалив російських військових і сили оборони за придушення заколоту, але коли літак ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина досяг Білорусі. На площі у Кремлівському комплексі зібрали близько 2 500 співробітників служби безпеки, аби сказати, що вони і народ виступили разом проти найманців-повстанців.
- Сьогодні вранці, 27 червня, літак власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина приземлився на території Білорусі.