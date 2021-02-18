Сьогодні Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкти про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах ("євроблях"). Під час розгляду нардепи від "Слуги народу" активно дискутували з приводу пільг для "євробляхерів".

Відповідна переписка в чаті фракції “слуг” потрапила в об’єктив фотокореспондента #Букв.

До зали засідань були винесені і в підсумку підтримані законопроєкти №4643-д і №4644-д.

Під час їх розгляду нардеп-“слуга” Мар’ян Заблоцький нагадав колегам у чаті, що власники “євроблях” вимагають ухвалення законопроєкту № 3704 (одним із авторів якого є вказаний депутат).

Зокрема, з такою вимогою “євробляхери” сьогодні протестували під стінами Верховної Ради. У законопроєкті №3704 йдеться про повне скасування акцизного податку при розмитненні авто і про розмитнення в розмірі 30% від вартості авто.

Заблоцький зазначив, що цей документ “до порядку денного навіть не внесли”.

У відповідь на це голова фракції “слуг” Давид Арахамія наголосив, що законопроєкт №3704 “не проїде”, оскільки проти нього виступають Міністерство фінансів, прем’єр Денис Шмигаль, Державна фіскальна служба.

“У закону немає шансів”, – додав Арахамія і запропонував Заблоцькому “включитися в робочу групу” з підготовки проєктів законів №4643-д та №4644-д до другого читання.

Позицію Арахамії підтримав і нардеп Олександр Ковальчук (один із авторів документів №4643-д і №4644-д).

За словами Ковальчука, якщо не ухвалити зазначені закони, то “Національна поліція матиме повне право штрафувати і конфіскувати бляхи”.

У зв’язку з цим він закликав колег “не підставляти людей”.

Після того, як законопроєкти №4643-д і №4644-д були ухвалені, керівництво “слуг” привітало цей факт у чаті.