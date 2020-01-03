Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.
“Готується проект змін до Конституції в частині децентралізації. Хоча невідомо поки, буде він прийнятий, чи ні. Я не думаю, що навіть якщо він буде прийнятий, то вплине на дату чергових місцевих виборів”, – говорить Діденко.
При цьому голова ЦВК не знає, чи буде прийнятий цей закон.
“Це залежить від депутатів, від того, яким буде текст. Це важко коментувати”, – сказав Діденко.
При цьому він заявив, що якщо закон все-таки буде прийнято, то це може вимагати істотних змін в законодавство.
Крім того, Олег Діденко розповів, що зміни до виборчої системи не рекомендується вносити за рік до початку виборчого процесу.
“Це міжнародні рекомендації. Як показує практика, в Україні вони не працюють. У нас, на жаль, були випадки, коли виборча система змінювалася безпосередньо під час виборчого процесу місцевих виборів (2010 рік)”, – пояснив він.
- Згідно з підсумковим комюніке зустрічі в “нормандському форматі”, лідери чотирьох країн-учасниць (України, Франції, Німеччини та Росії) “вважають за необхідне інкорпорувати “формулу Штайнмаєра” в українське законодавство”.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.