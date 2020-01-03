Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає, що зміни до Конституції в частині децентралізації не вплинуть на дату місцевих виборів.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.

“Готується проект змін до Конституції в частині децентралізації. Хоча невідомо поки, буде він прийнятий, чи ні. Я не думаю, що навіть якщо він буде прийнятий, то вплине на дату чергових місцевих виборів”, – говорить Діденко.

При цьому голова ЦВК не знає, чи буде прийнятий цей закон.

“Це залежить від депутатів, від того, яким буде текст. Це важко коментувати”, – сказав Діденко.

При цьому він заявив, що якщо закон все-таки буде прийнято, то це може вимагати істотних змін в законодавство.

Крім того, Олег Діденко розповів, що зміни до виборчої системи не рекомендується вносити за рік до початку виборчого процесу.

“Це міжнародні рекомендації. Як показує практика, в Україні вони не працюють. У нас, на жаль, були випадки, коли виборча система змінювалася безпосередньо під час виборчого процесу місцевих виборів (2010 рік)”, – пояснив він.