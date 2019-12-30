Закон про люстрацію буде переглянуто, – міністр юстиції

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
“Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрацію потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ”, – заявив Малюська.
При цьому міністр сказав, що точно не зрозумів, чого конкретно хоче від України Європейський суд і як потрібно поміняти закон.
“Тому що це рішення досить розмите, в ньому мова йде про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати. Загальний посил зрозумілий, що обсяг і кількість посад, які підпадають під люстрацію, необхідно якось звужувати, але він не зовсім однозначна, і важко зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок в аргументації Європейського суду. Це складне рішення і не зовсім однозначне”, – розповів він.
Також Малюська сказав, що Україна ще не оскаржила рішення ЄСПЛ про закон про люстрацію, але планує це зробити.
“Швидше за все ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб чіткіше зрозуміти аргументацію суду”, – заявив міністр.
У той же час, коментуючи заяви Президента України Володимира Зеленського про розширення люстрації на чиновників, які займали посади у владі з 2014 року, малюська сказав, що “розширення обсягу люстрації не актуальне”.
“Євросуд, навпаки, закликає звузити обсяг люстрації. Тому ми цю ідею не підтримували”, – сказав він.
Нагадаємо, що раніше Європейський суд з прав людини визнав люстрацію в Україні порушенням прав державних чиновників.
- 11 липня Зеленський заявив, що його команда розробила законопроєкт, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, які в період з 23 лютого 2014 го по 19 травня 2019 займали посади президента України, спікера Верховної Ради, Генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.
- Проєкт змін до закону про люстрацію розробив ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.