Про це повідомляє кореспондент #Букв.
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За результатами голосування всі поправки були відхилені. Таким чином, за три пленарні дні депутати розглянули лише 12% поправок.
Розгляд поправок буде продовжено на наступному пленарному засіданні. Наступного разу депутати зберуться в залі 19 лютого.
Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
На ранковому засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.
- Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко під час блокування президії Верховної Ради пошкодила мікрофон на місці спікера ВР Дмитра Разумкова і поранилася.