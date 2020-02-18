Верховна Рада станом на вівторок, 18 лютого, розглянула 483 правки до другого читання законопроекту про ринок землі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Всього в документі 4018 правок.

За результатами голосування всі поправки були відхилені. Таким чином, за три пленарні дні депутати розглянули лише 12% поправок.

Розгляд поправок буде продовжено на наступному пленарному засіданні. Наступного разу депутати зберуться в залі 19 лютого.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.

На ранковому засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.