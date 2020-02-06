Про це пповідомляє кореспондент #Букв.

До другого читання в законопроєкт подали всього 4018 правок. Сьогодні депутати встигли розглянути лише 184 правки.

Парламентарії 296 голосами “за” підтримали поправку №48 щодо зобов’язання власників і користувачів земельних ділянок усіх форм власності, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, надавати право сервітуту для забезпечення проходу (проїзду) іншим власникам і користувачам земельних ділянок до належить їм на відповідному праві земельному ділянці.

Більшість правок до закону були відхилені. Зокрема, щодо: зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення та заборони такої зміни; створення стратегічного фонду земель сільськогосподарського призначення; використання громадянами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського господарства; умов і запобіжників придбання права власності на землю юридичних осіб; неможливості передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення або її частини орендарем в суборенду протягом 7 років з дня набрання права на оренду такої ділянки і багато інших.

Після цього вечірнє пленарне засідання Ради було закрито. Розгляд поправок буде продовжено на наступних засіданнях.