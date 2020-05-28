Про це повідомили в прес-службі суду.
У четвер, 28 травня, до КСУ надійшло конституційне подання щодо Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу”. Зазначений закон передбачає відділення оператора газотранспортної системи (ГТС) від НАК “Нафтогаз України” відповідно до європейського законодавства.
“Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний Закон України не відповідає ряду статей Основного Закону”, — зазначили в КСУ.
Документ було подано керівницею партії “Батьківщина” Юлією Тимошенко та нардепом Сергієм Власенком і підписано 47-ма народними депутатами.
- Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про проведення процесу по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу).
- 15 листопада Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами в законі про відділення від НАК “Нафтогаз України” діяльності з транспортування природного газу. Того ж дня він був підписаний Президентом Володимиром Зеленським.
- 24 грудня процес по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга) був остаточно завершений.