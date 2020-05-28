Нардепи звернулись до Конституційного Суду з вимогою визнати неконституційним Закон про відділення оператора газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили в прес-службі суду.

У четвер, 28 травня, до КСУ надійшло конституційне подання щодо Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу”. Зазначений закон передбачає відділення оператора газотранспортної системи (ГТС) від НАК “Нафтогаз України” відповідно до європейського законодавства.

“Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний Закон України не відповідає ряду статей Основного Закону”, — зазначили в КСУ.

Документ було подано керівницею партії “Батьківщина” Юлією Тимошенко та нардепом Сергієм Власенком і підписано 47-ма народними депутатами.