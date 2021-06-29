Національне агентство з питань запобігання корупції вітає повторне ухвалення парламентом закону про тюремне покарання за брехню в декларації, але вважає його все ще недостатньо суворим.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Верховна Рада 29 червня повторно підтримала законопроєкт №4651 про покарання за брехню в деклараціях. З документа вилучили поправки, які послаблювали відповідальність за порушення і через які президент Володимир Зеленський ветував закон.

“На жаль, у своєму вето президент зменшив термін позбавлення волі за ст. 366-3 до одного року. Законопроєкт, внесений президентом за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 29 грудня 2020 року, передбачав два роки позбавлення волі”, – ідеться в повідомленні НАЗК.

Для решти злочинів передбачено триваліші строки позбавлення волі, починаючи з двох років.

“Сьогодні головне, чого вимагає суспільство – це належне покарання для корупціонерів. Прийняття цього законопроєкту – важливий крок для досягнення цієї мети. Водночас НАЗК залишається на своїй позиції, що позбавлення волі має передбачатися за умисне зазначення неправдивих відомостей на суму, починаючи з 1 млн грн (за ухваленим законом – із 4,54 млн грн), а відповідальність – бути суворою та відповідати принципам рівності всіх перед законом”, – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК також зазначили, що застосувати норми закону можна буде лише до декларацій за 2021 рік. Їх чиновники подаватимуть наступного року.

Що сьогодні ухвалила Верховна Рада?

За проєкт закону № 4651 із пропозиціями Зеленського сьогодні проголосували 315 нардепів.

Було внесено зміни до ст. 366-3 Кримінального кодексу України та повернуто покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій.

Так, за таке порушення передбачено: обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на строк на один рік (а також штраф до 51 000 гривень та громадські роботи на 150-240 годин).

Також було скасовано поправку, яка дозволяла уникнути декларування оформленого на родичів майна, посилаючись на те, що родичі не повідомили про таке майно.