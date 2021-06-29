Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Верховна Рада 29 червня повторно підтримала законопроєкт №4651 про покарання за брехню в деклараціях. З документа вилучили поправки, які послаблювали відповідальність за порушення і через які президент Володимир Зеленський ветував закон.
“На жаль, у своєму вето президент зменшив термін позбавлення волі за ст. 366-3 до одного року. Законопроєкт, внесений президентом за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 29 грудня 2020 року, передбачав два роки позбавлення волі”, – ідеться в повідомленні НАЗК.
Для решти злочинів передбачено триваліші строки позбавлення волі, починаючи з двох років.
“Сьогодні головне, чого вимагає суспільство – це належне покарання для корупціонерів. Прийняття цього законопроєкту – важливий крок для досягнення цієї мети. Водночас НАЗК залишається на своїй позиції, що позбавлення волі має передбачатися за умисне зазначення неправдивих відомостей на суму, починаючи з 1 млн грн (за ухваленим законом – із 4,54 млн грн), а відповідальність – бути суворою та відповідати принципам рівності всіх перед законом”, – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
У НАЗК також зазначили, що застосувати норми закону можна буде лише до декларацій за 2021 рік. Їх чиновники подаватимуть наступного року.
Що сьогодні ухвалила Верховна Рада?
За проєкт закону № 4651 із пропозиціями Зеленського сьогодні проголосували 315 нардепів.
Було внесено зміни до ст. 366-3 Кримінального кодексу України та повернуто покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій.
Так, за таке порушення передбачено: обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на строк на один рік (а також штраф до 51 000 гривень та громадські роботи на 150-240 годин).
Також було скасовано поправку, яка дозволяла уникнути декларування оформленого на родичів майна, посилаючись на те, що родичі не повідомили про таке майно.
- Як відомо, 27 жовтня минулого року Конституційний суд визнав неконституційною низку положень закону “Про запобігання корупції” та статтю ККУ 366-1, в якій йшлося про відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях. Визнаного винним за цією статтею могли позбавити волі строком до двох років.
- 4 грудня Верховна Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Цей законопроєкт неодноразово назвали компромісним, адже тепер за такі діяння декларантами, якими є й народні депутати, загрожують тільки штрафи та обмеження волі (але не позбавлення волі).
- Нацагентство з питань запобігання корупції розкритикувало цей закон, заявивши, що парламент визначив такі діяння не злочинами, а кримінальними проступками, та дав змогу приховувати майно. НАЗК закликало Зеленського ветувати закон, але він не зробив цього.
- У січні цього року Володимир Зеленський подав до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, яким запропонував повернути покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації або брехню в ній. Перед цим вказаний документ схвалила Рада національної безпеки та оборони (РНБО).