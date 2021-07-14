Про це він заявив у відеозвернення.

Зокрема, Порошенко наголосив, що має дві гарні новини, й обидві – про мову.

“Конституційний Суд України нарешті визнав конституційним закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. І я вас з цим вітаю. Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, головою парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як президента України, – конституційний”, – заявив Порошенко.

При цьому політик нагадав, що закон про мову атакували впродовж двох років.

“І друге – на Бюджетному комітеті під вашим і нашим тиском ми врятували цей закон. Бо всі русофільські поправки були відкликані”, – повідомив лідер “ЄС”.

Порошенко додав, що 16 липня цей закон функціонуватиме у повному обсязі. Зокрема для російських і проросійських серіалів.

“Закон треба виконувати, в тому числі й “95-му кварталу”, який має від мене велику пораду. Краще, ніж жартувати над українською – жартувати українською. І буде вам щастя”, – додав Порошенко.

Сьогодні Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Рішення Суду буде оприлюднено на офіційному вебсайті у четвер, 15 липня.

Подання з вимогою визнати неконституційним закон про функціонування української мови було подане 21 червня 2019 року.

Його ініціаторами виступили нардепи попереднього скликання Верховної Ради (більшість ініціаторів – депутати від фракції “Опозиційного блоку”). Уповноваженими депутатами за поданням є Олександр Долженков і Вадим Новинський.

У своєму поданні депутати наполягали, що закон про українську мову нібито порушує конституційне право громадян на використання рідної мови, створює атмосферу нетерпимості до мовного різноманіття в багатонаціональній Україні. На думку ініціаторів подання, закон нібито створює умови для дискримінації російськомовних громадян. Вони заявили, що була порушена процедура розгляду законопроєкту про мову, зокрема, зафіксовані факти неперсонального голосування депутатів.

КСУ почав розглядати цю справу понад рік тому – 7 липня 2020 року.

3 листопада 2020 року під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети на підтримку української мови, а саме закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.