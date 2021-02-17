Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, в якому передбачено, що міжнародні компанії сплачуватимуть ПДВ за надання електронних послуг в Україні. Цей документ ще називають "законопроєктом про податок на Google".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4184 проголосували 286 нардепів.

Згідно із пояснювальною запискою, метою законопроєкту “є збільшення доходів державного бюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України”.

У записці зазначається, що “встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичною практикою в іноземних державах, наприклад в країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані”.

Також наводиться приклад РФ, де у 2017 році зобов’язали нерезидентів сплачувати ПДВ з продажу електронних послуг (йдеться про компанії Apple, Google, Microsoft, Netflix, Alibaba, Booking.com та інші).

Як зазначив, виступаючи з трибуни ВР, один із ініціаторів документа, голова податкового комітету Данило Гетманцев, законопроєкт “не вводить жоден новий податок”.

“У нас у країні склалася неприпустима ситуація, при якій ПДВ не сплачується з електронних сервісів тими компаніями, які не є резидентами нашої держави. Не те, щоб ці компанії не хотіли сплачувати податок. Однак механізм у нашому законодавстві щодо сплати ПДВ відсутній. Аби сплачувати ПДВ, вони наразі повинні зареєструватися в Україні як резиденти. Це тягне для них негативні податкові наслідки. Вони цього не роблять, податок не адмініструється”, – наголосив Гетманцев.

За його словами український бюджет недоотримує “щонайменше 3 млрд грн через несплату ПДВ з електронних сервісів”.

Він додав, що законопроєктом “вводиться простий механізм для оподаткування ПДВ нерезидентів”. За словам нардепа “йдеться виключно про послуги, про сервіси, а не про товари”. Тобто, наприклад, послуги інтернет-магазинів (Amazon, eBay) не мають розглядатись як електронні послуги, оскільки вони лише забезпечують фізичний продаж товарів.

Як пояснили у пресслужбі партії “Слуга народу”, у разі ухвалення документа в цілому ПДВ повинні будуть сплачувати такі міжнародні компанії, як Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber та інші.

Що передбачає документ

Законопроєкт пропонує низку змін, переважно до Податкового кодексу.

Зокрема, пропонується включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками ПДВ в Україні.

Будуть оподатковуватися наступні послуги:

• постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;

• постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор, включно із постачанням послуг з участі в таких іграх;

• надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;

• надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;

• постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення і електронного обладнання;

• надання рекламних послуг в мережі Інтернет, мобільних додатках та в інших електронних ресурсах.

Оподатковуватись будуть міжнародні компанії, які постачають послуги в Україну. Водночас для українських користувачів цих послуг – жодних податків не буде.

Тобто пошук у Google чи користування соцмережами буде, як і раніше, безкоштовним.

Зареєструватися платники ПДВ з інших країн зможуть в електронній формі на спеціальному вебпорталі. Податкові накладні можна буде не реєструвати і платити в іноземній валюті.

Реєструватися для сплати ПДВ в Україні повинні будуть лише ті компанії, у яких за попередній рік загальна сума від продажу українцям електронних послуг перевищує еквівалент 1 млн грн за офіційним курсом НБУ на 31 грудня того року.

За те, що компанії не зареєструються, передбачений штраф у розмірі 100% вартості таких послуг.

Законопроєкт виключає норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.