Сьогодні вранці голови фракцій Верховної Ради України провели нараду в онлайн-режимі, під час якої обговорили можливий порядок денний на наступний пленарний тиждень.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови фракції “Голосу” Ярослав Железняк.

Наступний пленарний тиждень запланований на 17 – 20 листопада.

За словами Железняка, у вівторок, 17 листопада, планується розглянути:

1. Законопроєкт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, який відновлює скасовані Конституційним судом пункти антикорупційного законодавства. Раніше цей документ був заблокований альтернативним законопроєктом нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського.

2. Постанову “про належну підготовку до карантинних заходів” (№4320 – “Про своєчасне інформування громадян в разі посилення протиепідемічних заходів із метою належної підготовки до такого посилення”).

3. Законопроєкт про відтермінування на 1 рік обов’язкового використання касових апаратів (РРО) для фізичних осіб-підприємців (ФОП). 4 листопада цей документ був направлений на доопрацювання.

Железняк уточнив, що також розглядається “варіант прийняти постанову про скасування “карантину вихідного дня”.

Варто відзначити, що головувати на засіданнях ВР повинна заступник голови парламенту Олена Кондратюк, оскільки спікер Дмитро Разумков і перший віце-спікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.

За словами Железняка, є ймовірність, “що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши точно вівторок (17/11)”.

“Але остаточного рішення немає і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати”, – наголосив він.

У свою чергу співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко поінформувала, що в “ЄС” виступають “категорично проти змін до календарного плану сесії” (проти перенесення засідань).

“Ми проти “карантину вихідного дня” для ВР і наголошуємо, що, згідно з регламентом, заступник голови ВР повинна вести сесію за відсутності голови і першого заступника. І Олена Кондратюк готова виконати свою роботу, а ми всі готові працювати, коли країна реально летить у прірву”, – наголосила Геращенко.

Вона також поінформувала, що “Євросолідарність” вимагає винести на наступний пленарний тиждень такі питання:

1. Вже у вівторок запросити в Раду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і членів Уряду з доповіддю по “карантину вихідного дня” (який блокувальний для COVID-19 ефект він матиме, що буде з економікою).

“Це потрібно заслухати негайно у вівторок. Також ми вимагаємо надати інформацію про розкрадання 65 млрд грн, які були виділені для антиковідного фонду. Тому що в лікарнях немає кисню, тому що лікарям немає доплат і страховок”, – зазначила нардеп.

2. У вівторок проголосувати закони про відтермінування касових апаратів на рік і підтримку бізнесу.

3. Поставити в порядок денний створення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи “вагнерівців”.

4. У вівторок розглянути закони щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

“Наша фракція зареєструвала 3 законопроєкти, що стосуються вирішення цих питань, а також про прозорий конкурс на обрання суддів Конституційного суду. Ми готові до компромісу в цих питаннях, тому підписали і проєкт Разумкова і готові негайно за нього голосувати”, – уточнила Геращенко.