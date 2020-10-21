49 народних депутатів звернулися до Конституційного Суду України з вимогою визнати такою, що не відповідає Основному закону постанови парламенту про ліквідації 490 районів в Україні та створення замість них 136.

Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

Авторами подання виступили лідерка партії “Батьківщина”, нардеп Юлія Тимошенко та нардеп фракції “Батьківщини” Сергій Власенко. Також свій підпис під зверненням поставили ще 47 нардепів.

Вони просять суд відкрити конституційне провадження щодо цієї постанови та визнати його невідкладним, розглядати справу у порядку усного провадження.

На думку авторів подання, ця постанова не відповідає статті 1, частині другій статті 6, статті 8, частині другій статті 19, частинам першій, другій статті 55, пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України.

“Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що врегульовуючи питання територіального устрою постановою, а не законом, Верховна Рада України хоч і діяла в межах наданих їй повноважень, але не у спосіб, який вимагає Конституція України”, — зазначили в КСУ.