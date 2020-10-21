Про це повідомили у пресслужбі КСУ.
Авторами подання виступили лідерка партії “Батьківщина”, нардеп Юлія Тимошенко та нардеп фракції “Батьківщини” Сергій Власенко. Також свій підпис під зверненням поставили ще 47 нардепів.
Вони просять суд відкрити конституційне провадження щодо цієї постанови та визнати його невідкладним, розглядати справу у порядку усного провадження.
На думку авторів подання, ця постанова не відповідає статті 1, частині другій статті 6, статті 8, частині другій статті 19, частинам першій, другій статті 55, пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України.
“Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що врегульовуючи питання територіального устрою постановою, а не законом, Верховна Рада України хоч і діяла в межах наданих їй повноважень, але не у спосіб, який вимагає Конституція України”, — зазначили в КСУ.
- Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала постанову, згідно з якою в Україні ліквідуються існуючі 490 районів і утворюються 136 нових.
- 8 серпня Центральною виборчою комісією було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.
- Згодом Центральна виборча комісія України призначила перші вибори депутатів 119 районних рад. Вони будуть проходити “на новій територіальній основі”.