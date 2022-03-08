У понеділок американські законодавці підштовхнули адміністрацію президента США Джо Байдена сприяти передачі винищувачів Україні з країн НАТО та Східної Європи після прохання Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Reuters.

У Білому домі заявили, що не виступають проти відправлення літаків в Україну, але бачать для неї логістичні проблеми.

Голова комітету Сенату із закордонних справ Боб Менендес закликав держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна зобов’язатися замінити будь-які подаровані літаки модернізованими західними літаками, зокрема за допомогою пільгового фінансування та позик.

Він також зауважив, що НАТО має передислокувати винищувачі на будь-яку базу, розмістили подаровані літаки.

За словами учасників розмови, Зеленський “відчайдушно закликав європейські країни надати літаки російського виробництва” для боротьби України з російськими загарбниками під час суботнього відеодзвінка з депутатами США.

Багато військово-повітряних сил у Східній Європі керують військовими літаками російського виробництва, і передача таких літаків Україні означатиме, що українці зможуть керувати літаками без додаткової підготовки.

Я підтримаю зусилля в Сенаті щодо впровадження заходів щодо компенсації нашим союзникам, які надають свої літаки для оборони України”, — сказав Менендес.

Представник Державного департаменту США не вірить, що Польща все ще не прийняла рішення щодо відправлення літака. Водночас департамент консультується з іншими союзниками по НАТО.

Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, аби Польща передала літаки Україні”, — йдеться у повідомленні.

Однак існують проблеми з матеріально-технічним забезпеченням при переміщенні літаків в Україну.

Це не так просто, як просто переміщати літаки. Багато законодавців — демократи Байдена і республіканці — закликали Вашингтон зробити все можливе, щоб доставити літаки в Україну, зокрема дозволивши країнам, які посилають російські МіГи, “перескочити через лінію”, щоб швидко отримати американські F-16 — на їх заміну”, — сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Росія описує свої дії як “спеціальну військову операцію”, метою якої є роззброєння України, протидія тому, що вона вважає агресією НАТО, і захоплення українських лідерів, яких вона називає неонацистами.