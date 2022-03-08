Про це повідомляє Reuters.
У Білому домі заявили, що не виступають проти відправлення літаків в Україну, але бачать для неї логістичні проблеми.
Голова комітету Сенату із закордонних справ Боб Менендес закликав держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна зобов’язатися замінити будь-які подаровані літаки модернізованими західними літаками, зокрема за допомогою пільгового фінансування та позик.
Він також зауважив, що НАТО має передислокувати винищувачі на будь-яку базу, розмістили подаровані літаки.
За словами учасників розмови, Зеленський “відчайдушно закликав європейські країни надати літаки російського виробництва” для боротьби України з російськими загарбниками під час суботнього відеодзвінка з депутатами США.
Багато військово-повітряних сил у Східній Європі керують військовими літаками російського виробництва, і передача таких літаків Україні означатиме, що українці зможуть керувати літаками без додаткової підготовки.
Я підтримаю зусилля в Сенаті щодо впровадження заходів щодо компенсації нашим союзникам, які надають свої літаки для оборони України”, — сказав Менендес.
Представник Державного департаменту США не вірить, що Польща все ще не прийняла рішення щодо відправлення літака. Водночас департамент консультується з іншими союзниками по НАТО.
Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, аби Польща передала літаки Україні”, — йдеться у повідомленні.
Однак існують проблеми з матеріально-технічним забезпеченням при переміщенні літаків в Україну.
Це не так просто, як просто переміщати літаки. Багато законодавців — демократи Байдена і республіканці — закликали Вашингтон зробити все можливе, щоб доставити літаки в Україну, зокрема дозволивши країнам, які посилають російські МіГи, “перескочити через лінію”, щоб швидко отримати американські F-16 — на їх заміну”, — сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.
Росія описує свої дії як “спеціальну військову операцію”, метою якої є роззброєння України, протидія тому, що вона вважає агресією НАТО, і захоплення українських лідерів, яких вона називає неонацистами.
- Раніше 6 березня депутат від Техасу Майкл Маккол, республіканець і високопоставлений член комітету Палати представників із закордонних справ, закликав передати винищувачі Польщі після прохання Президента України Володимира Зеленського до західних країн спорядити літаки.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі “охолов” до питання членства України у НАТО. Як зауважив президент, Альянс не готовий прийняти Україну до себе, тому що боїться суперечок з Росією.
- Також Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі польських винищувачів МіГ-29 ЗСУ.
- Варто зазначити, Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО мають дозвіл відправити винищувачі в Україну, оскільки США та союзники продовжують свої зусилля, щоб допомогти Україні захиститися від російського нападу.