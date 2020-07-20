З початком навчального року скандальний законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського щодо використання російської мови навчання в школах втратить актуальність для Верховної Ради.

Про це на брифінгу заявив спікер Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент #Букв.

“(Цей законопроект – ред.) пов’язаний тільки з однією нормою, а саме – викладання в школах з 1 вересня 2020 року. Я так розумію, що тоді буде перше засідання четвертої сесії ВРУ 9-го скликання, то саме цей законопроєкт буде не актуальним”, – сказав Разумков.

Дмитро Разумков підкреслив, що в Україні є лише одна державна мова – українська. І міняти це поки ніхто не збирається.

Фото: Ян Доброносов, #Букви

“Мовний” законопроєкт Бужанського був зареєстрований у Парламенті в жовтні 2019 року.

Документом пропонувалося відкласти перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, до 2023 року.

Проєкт закону дозволяв і після 2023 року викладати 40-60 % предметів російською мовою в 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством – 20 %).

Крім того, у всіх школах України можна було б викладати “один або кілька предметів”, в тому числі, російською мовою”.

Законопроєкт був внесений до порядку денного засідання Верховної Ради 17 липня, що викликало дуже багато критики.